افتتاح فعالية حواريات الجودة الكل مبتكر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- افتتحت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة إلهام خريسات، اليوم الاثنين، فعالية حوارات الجودة تحت عنوان "الكل مبتكر"، التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتأتي فعالية "الكل مبتكر" بمناسبة أسبوع الابتكار، وتهدف إلى مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين القطاع الصحي العام والخاص فيما يخص ضمان الجودة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية في الأردن، باستخدام منهجيات مبتكرة مثل منهجية تحسين الجودة في نقاط تقديم الخدمة.

وقالت مديرة مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في الوزارة، الدكتورة صفاء العوران، إن الوزارة دربت من خلال مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية أكثر من 1500 مقدم خدمة على منهجية تحسين الجودة في نقاط تقديم الخدمة، على مرحلتين خلال عامي 2022 و2023، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومعهد العناية بصحة الأسرة والمركز الوطني لصحة المرأة.

وأشارت إلى تنفيذ أكثر من ألف زيارة من مستشارين في الجودة والرعاية الصحية، بمعدل 8 زيارات لكل مؤسسة صحية، بهدف تقديم الدعم التقني لتطوير المبادرات الخاصة بخدمات الصحة الانجابية، وصحة الأم والوليد والطفل.

كما جرى تطوير أكثر من 300 مبادرة تحسينية لخدمات صحة المرأة التي تقدمها المؤسسات الصحية، ما انعكس ايجابيا على مؤشرات الأداء الخاصة بصحة المرأة والطفل، إضافة إلى تدريب 100مرشد لتحسين الجودة موزعين على جميع محافظات المملكة للعمل على تقديم الدعم الفني للمراكز والمستشفيات المشاركة بالمشروع لإيجاد الفرص التحسينية مستقبلا.

--(بترا)

ع د/ن ح/رق

29/01/2024 14:53:30