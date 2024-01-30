افتتاح فعالية حواريات الجودة الكل مبتكر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- افتتحت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة إلهام خريسات، اليوم الاثنين، فعالية حوارات الجودة تحت عنوان "الكل مبتكر"، التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتأتي فعالية "الكل مبتكر" بمناسبة أسبوع الابتكار، وتهدف إلى مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين القطاع الصحي العام والخاص فيما يخص ضمان الجودة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية في الأردن، باستخدام منهجيات مبتكرة مثل منهجية تحسين الجودة في نقاط تقديم الخدمة.
وقالت مديرة مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في الوزارة، الدكتورة صفاء العوران، إن الوزارة دربت من خلال مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية أكثر من 1500 مقدم خدمة على منهجية تحسين الجودة في نقاط تقديم الخدمة، على مرحلتين خلال عامي 2022 و2023، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومعهد العناية بصحة الأسرة والمركز الوطني لصحة المرأة.
وأشارت إلى تنفيذ أكثر من ألف زيارة من مستشارين في الجودة والرعاية الصحية، بمعدل 8 زيارات لكل مؤسسة صحية، بهدف تقديم الدعم التقني لتطوير المبادرات الخاصة بخدمات الصحة الانجابية، وصحة الأم والوليد والطفل.
كما جرى تطوير أكثر من 300 مبادرة تحسينية لخدمات صحة المرأة التي تقدمها المؤسسات الصحية، ما انعكس ايجابيا على مؤشرات الأداء الخاصة بصحة المرأة والطفل، إضافة إلى تدريب 100مرشد لتحسين الجودة موزعين على جميع محافظات المملكة للعمل على تقديم الدعم الفني للمراكز والمستشفيات المشاركة بالمشروع لإيجاد الفرص التحسينية مستقبلا.
--(بترا)
ع د/ن ح/رق
29/01/2024 14:53:30
MENAFN30012024000117011021ID1107784760
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