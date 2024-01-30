مذكرة تفاهم بين المركز الجغرافي الملكي وجامعة جدارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- وقع المركز الجغرافي الملكي الأردني، وجامعة جدارا، اليوم الإثنين، في مقر المركز، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات التدريب ببرامج العلوم المساحية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد.
ووقع المذكرة عن المركز الجغرافي الملكي المدير العام العميد المهندس معمر كامل حدادين، وعن الجامعة رئيسها الدكتور حابس حتامله الزبون، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتضمنت المذكرة عقد دورات وبرامج تدريبية من المركز لطلبة الجامعة بهدف تنمية وبناء قدراتهم في مجالات الأعمال المساحية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد التي تقع ضمن اختصاصه، وتزويد المركز للجامعة بالمادة التدريبية للدورات المنعقدة وبرامجها قبل البدء بالدورة، وتوفير مدربين مؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية لغايات الإعتماد، إضافة الى تشاركية الجامعة مع المركز بإجراء التقييم النهائي للمشاركين بالبرامج التدريبية.
وبين العميد الحدادين، أهمية التشاركية مع مختلف المؤسسات الوطنية خاصة القطاع التعليمي، ودور المركز في رفد الجامعات بكافة أشكال المساندة والخبرة وتدريب الفنيين في مجال العلوم المساحية والخرائط وأنظمة المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بُعد.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعد الأول مع جامعة جدارا التي تحظى بالسمعة العلمية المتميزة، مؤكدا جاهزية المركز لتقديم كافة إمكانياته التي من شأنها تطوير أساليب التعليم والتدريب ونشر المعرفة بما يخدم الجامعة لتمكين الطلبة وصقل مهاراتهم وقدراتهم من خلال البرامج التدريبية المشتركة.
من جانبه، قال الدكتور الزبون إن المذكرة تنبع من حرص الجامعة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة ما بين الجامعة والمؤسسات الوطنية سواء القطاع العام أو الخاص، مضيفا أن جامعة جدارا مهتمة بتعزيز روابط التعاون العلمي والعملي مع المركز الجغرافي نظرا لمكانته العلمية المتقدمة وسمعته الدولية المتميزة.
وأكد أهمية الشراكة مع المركز خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية عمل برنامج بكالوريوس في المستقبل خاص بالتصوير الجوي والأنظمة الجغرافية والمساحية، مشيرا إلى أهمية دمج المجالات الأكاديمية بالتدريب العملي من خلال تبادل الخبرات والمعارف والمهارات لدى الجانبين، وإجراء البحوث المشتركة وإتاحة فرصة التدريب العملي لطلبة الجامعة في المركز الجغرافي الملكي.
--(بترا)
ل م/رق
29/01/2024 14:19:29
MENAFN30012024000117011021ID1107784759
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