مذكرة تفاهم بين المركز الجغرافي الملكي وجامعة جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- وقع المركز الجغرافي الملكي الأردني، وجامعة جدارا، اليوم الإثنين، في مقر المركز، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات التدريب ببرامج العلوم المساحية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد.

ووقع المذكرة عن المركز الجغرافي الملكي المدير العام العميد المهندس معمر كامل حدادين، وعن الجامعة رئيسها الدكتور حابس حتامله الزبون، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتضمنت المذكرة عقد دورات وبرامج تدريبية من المركز لطلبة الجامعة بهدف تنمية وبناء قدراتهم في مجالات الأعمال المساحية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد التي تقع ضمن اختصاصه، وتزويد المركز للجامعة بالمادة التدريبية للدورات المنعقدة وبرامجها قبل البدء بالدورة، وتوفير مدربين مؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية لغايات الإعتماد، إضافة الى تشاركية الجامعة مع المركز بإجراء التقييم النهائي للمشاركين بالبرامج التدريبية.

وبين العميد الحدادين، أهمية التشاركية مع مختلف المؤسسات الوطنية خاصة القطاع التعليمي، ودور المركز في رفد الجامعات بكافة أشكال المساندة والخبرة وتدريب الفنيين في مجال العلوم المساحية والخرائط وأنظمة المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بُعد.

وأشار إلى أن هذا التعاون يعد الأول مع جامعة جدارا التي تحظى بالسمعة العلمية المتميزة، مؤكدا جاهزية المركز لتقديم كافة إمكانياته التي من شأنها تطوير أساليب التعليم والتدريب ونشر المعرفة بما يخدم الجامعة لتمكين الطلبة وصقل مهاراتهم وقدراتهم من خلال البرامج التدريبية المشتركة.

من جانبه، قال الدكتور الزبون إن المذكرة تنبع من حرص الجامعة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة ما بين الجامعة والمؤسسات الوطنية سواء القطاع العام أو الخاص، مضيفا أن جامعة جدارا مهتمة بتعزيز روابط التعاون العلمي والعملي مع المركز الجغرافي نظرا لمكانته العلمية المتقدمة وسمعته الدولية المتميزة.

وأكد أهمية الشراكة مع المركز خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية عمل برنامج بكالوريوس في المستقبل خاص بالتصوير الجوي والأنظمة الجغرافية والمساحية، مشيرا إلى أهمية دمج المجالات الأكاديمية بالتدريب العملي من خلال تبادل الخبرات والمعارف والمهارات لدى الجانبين، وإجراء البحوث المشتركة وإتاحة فرصة التدريب العملي لطلبة الجامعة في المركز الجغرافي الملكي.

--(بترا)

ل م/رق

29/01/2024 14:19:29