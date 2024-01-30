استشهاد فلسطيني برصاص قوات الإحتلال في رام الله

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الإحتلال في رام الله
التاريخ
1/30/2024 2:53:07 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 كانون الثاني (بترا)- استُشهد فلسطيني اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب عبيدة حامد 18 عاما، جراء إصابته بالرصاص الاسرائيلي الحي في الصدر، ليرتفع عدد شهداء الضفة منذ صباح اليوم إلى خمسة، ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي إلى 378 شهيدا فلسطينيا .
--(بترا)
م ف/ف ق
29/01/2024 14:17:39
MENAFN30012024000117011021ID1107784758
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