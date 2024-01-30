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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الإحتلال في رام الله

1/30/2024 2:53:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الثاني (بترا)- استُشهد فلسطيني اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب عبيدة حامد 18 عاما، جراء إصابته بالرصاص الاسرائيلي الحي في الصدر، ليرتفع عدد شهداء الضفة منذ صباح اليوم إلى خمسة، ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي إلى 378 شهيدا فلسطينيا .
--(بترا)
م ف/ف ق
29/01/2024 14:17:39

MENAFN30012024000117011021ID1107784758

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