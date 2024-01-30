وزيرة التنمية تبحث والسفير البريطاني تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، سبل تعريز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية.
وعرضت بني مصطفى خلال اللقاء، الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، والتوسع في عملية الاستهداف للمستفيدين من برامج الوزارة وصندوق المعونة الوطنية وبرنامج التمكين الاقتصادي، وبرنامج التخريج لنقل أبناء المنتفعين إلى معتمدين على أنفسهم، وبالتالي شمول الفئات على قائمة الانتظار.
وأشارت إلى أن الوزارة تقود محور التمكين مع عدد من الوزارات، وتتضمن مسار الرعاية الذي يشمل المسنين والأيتام وفاقدي السند الأسري والنساء، وكذلك محور التنمية الاجتماعية الذي يتناول دعم مؤسسات المجتمع المدني لتمكينها من تقديم الخدمات وتوفير الفرص لها، بالإضافة إلى أهمية تطوير واستدامة برنامج مكاني والواحات.
من جهته، أعرب السفير البريطاني عن أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية.
--(بترا)
ح ظ/ن ح
29/01/2024 14:04:43
MENAFN30012024000117011021ID1107784757
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