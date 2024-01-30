وزيرة التنمية تبحث والسفير البريطاني تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، سبل تعريز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية.

وعرضت بني مصطفى خلال اللقاء، الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، والتوسع في عملية الاستهداف للمستفيدين من برامج الوزارة وصندوق المعونة الوطنية وبرنامج التمكين الاقتصادي، وبرنامج التخريج لنقل أبناء المنتفعين إلى معتمدين على أنفسهم، وبالتالي شمول الفئات على قائمة الانتظار.

وأشارت إلى أن الوزارة تقود محور التمكين مع عدد من الوزارات، وتتضمن مسار الرعاية الذي يشمل المسنين والأيتام وفاقدي السند الأسري والنساء، وكذلك محور التنمية الاجتماعية الذي يتناول دعم مؤسسات المجتمع المدني لتمكينها من تقديم الخدمات وتوفير الفرص لها، بالإضافة إلى أهمية تطوير واستدامة برنامج مكاني والواحات.

من جهته، أعرب السفير البريطاني عن أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية.

--(بترا)

ح ظ/ن ح

29/01/2024 14:04:43