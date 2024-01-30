شهيدان برصاص الاحتلال في خانيونس
التاريخ
1/30/2024 2:53:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 كانون الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني وأصيب خمسة آخرون في إطلاق الاحتلال الاسرائيلي النار، على مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غربي محافظة خانيونس جنوب القطاع.
من جهة أخرى، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تعجز عن الوصول إلى شهيدة قرب مستشفى الأمل في خان يونس، بسبب رصاص الاحتلال.
--(بترا)
ا ش/ ن ح
29/01/2024 14:02:25
MENAFN30012024000117011021ID1107784756
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