شهيدان برصاص الاحتلال في خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 كانون الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني وأصيب خمسة آخرون في إطلاق الاحتلال الاسرائيلي النار، على مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غربي محافظة خانيونس جنوب القطاع.

من جهة أخرى، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تعجز عن الوصول إلى شهيدة قرب مستشفى الأمل في خان يونس، بسبب رصاص الاحتلال.

--(بترا)

ا ش/ ن ح

29/01/2024 14:02:25