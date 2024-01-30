4015 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

4015 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس
التاريخ
1/30/2024 2:53:04 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس الأحد، ليصل إلى 4015 ميجا واط، وهو الحمل الأقصى خلال الشتاء الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.
--(بترا)
م ف/ ن ح
29/01/2024 14:01:55
MENAFN30012024000117011021ID1107784755
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