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4015 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

1/30/2024 2:53:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس الأحد، ليصل إلى 4015 ميجا واط، وهو الحمل الأقصى خلال الشتاء الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.
--(بترا)
م ف/ ن ح
29/01/2024 14:01:55

MENAFN30012024000117011021ID1107784755

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