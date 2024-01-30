الحكومة الفلسطينية تطالب إسرائيل الامتثال لقرار العدل الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إسرائيل إلى الامتثال لما جاء في قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات التي تحتاج إلى وقف إطلاق النار، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم في غزة.
ورحب اشتية في مستهل جلسة للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي إلى حجم الحدث الجلل في المطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأكد أن المهم في قرار المحكمة هو أن إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية، بعد أن وصفتها العديد من المؤسسات الدولية بأنها دولة عنصرية تمارس "الأبارتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن العدوان على أهالي غزة مستمر منذ 115 يوما في ظل ظروف جوية سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دما وجوعا، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالب الدول التي أوقفت مساعداتها "للأونروا"، التراجع عن قراراتها، ولا سيما أن الوكالة تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ما يعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.
وحذر اشتية من أن إسرائيل تعد لإنشاء مستعمرات جديدة، وتعزيز الاستعمار لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال.
--(بترا)
م ف/ ف ج
29/01/2024 14:01:23
MENAFN30012024000117011021ID1107784754
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