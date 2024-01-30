الحكومة الفلسطينية تطالب إسرائيل الامتثال لقرار العدل الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إسرائيل إلى الامتثال لما جاء في قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات التي تحتاج إلى وقف إطلاق النار، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم في غزة.

ورحب اشتية في مستهل جلسة للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي إلى حجم الحدث الجلل في المطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن المهم في قرار المحكمة هو أن إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية، بعد أن وصفتها العديد من المؤسسات الدولية بأنها دولة عنصرية تمارس "الأبارتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن العدوان على أهالي غزة مستمر منذ 115 يوما في ظل ظروف جوية سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دما وجوعا، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب الدول التي أوقفت مساعداتها "للأونروا"، التراجع عن قراراتها، ولا سيما أن الوكالة تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ما يعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.

وحذر اشتية من أن إسرائيل تعد لإنشاء مستعمرات جديدة، وتعزيز الاستعمار لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال.

--(بترا)

م ف/ ف ج

29/01/2024 14:01:23