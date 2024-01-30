التنمية الاجتماعية تضبط متسوّلة لديها خادمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا) - كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن فرقها الميدانية ضبطت متسولة في إحدى مناطق العاصمة تبين أنها لديها خادمة .
وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إن التدقيق بحالات التسول التي يتم ضبطها يظهر أن كثيرا من المتسولين مقتدرون مالياً وأنهم يمتهنون التسوّل واستدرار عطف المواطنين رغبة في زيادة ما يمتلكونه من مال.
واكدت أن مكافحة التسوّل التي تقوم بها الوزارة تعتمد أصلا على وعي المواطن، وضرورة توجيه صدقاتهم للجهات الخيرية التي تعمل على ايصالها لمستحقيها من الأسر الفقيرة والعفيفة، مشيرة الى أنها تستقبل الملاحظات الواردة اليها المتعلقة بالمتسولين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (0793344330) والواتس أب.
وأشارت، الى أن الوزارة تعمل من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة على مكافحة التسوّل واجراء المقتضى القانوني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
--(بترا)
ح ظ/ اح
29/01/2024 13:46:48
MENAFN30012024000117011021ID1107784753
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