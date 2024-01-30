التنمية الاجتماعية تضبط متسوّلة لديها خادمة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 29 كانون الثاني (بترا) - كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن فرقها الميدانية ضبطت متسولة في إحدى مناطق العاصمة تبين أنها لديها خادمة .

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إن التدقيق بحالات التسول التي يتم ضبطها يظهر أن كثيرا من المتسولين مقتدرون مالياً وأنهم يمتهنون التسوّل واستدرار عطف المواطنين رغبة في زيادة ما يمتلكونه من مال.

واكدت أن مكافحة التسوّل التي تقوم بها الوزارة تعتمد أصلا على وعي المواطن، وضرورة توجيه صدقاتهم للجهات الخيرية التي تعمل على ايصالها لمستحقيها من الأسر الفقيرة والعفيفة، مشيرة الى أنها تستقبل الملاحظات الواردة اليها المتعلقة بالمتسولين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (0793344330) والواتس أب.

وأشارت، الى أن الوزارة تعمل من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة على مكافحة التسوّل واجراء المقتضى القانوني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

--(بترا)

ح ظ/ اح

29/01/2024 13:46:48