النمسا تعلق مدفوعاتها للأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الاثنين، أن النمسا ستعلق المدفوعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بانتظار إجراء تحقيق كامل بمزاعم تتعلق بعدد من موظفي الوكالة.

ونقلت وكالة الصحافة النمساوية، عن الوزارة بيانا تدعو فيه الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل بهذه المزاعم.

وكانت بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وسويسرا ودول أخرى، علقت تمويل الوكالة التي تقدم الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين.

--(بترا)

رصد/رس/أ م

29/01/2024 13:24:56