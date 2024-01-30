10 شهداء بمجزرة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني(بترا)- استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح بمجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصف خمسة منازل في حي الرمال بمدينة غزة، في وقت تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى المصابين والشهداء بسبب استهداف مدفعية الاحتلال ومسيّراته لكل ما يتحرك على الأرض.

وفي اليوم 115 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين منذ فجر اليوم، إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من منازل الفلسطينيين وتحديدا في حي الرمال المحاصر من قبل الآليات العسكرية، تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال.

وفي شمالي القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية حممها صوب الفلسطينيين في بيت لاهيا، ما أدى لإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي شمالا.

وبحسب مصادر فلسطينية، قصفت طائرة مسيرة بصاروخين مركبتي إسعاف بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، ولم يتمكن أحد من نقلهم إلى مستشفى الشفاء المحاصر، بالتزامن مع إطلاق النار من قبل مسيّرات الاحتلال صوب المستشفى، حيث أصيب العديد من النازحين داخله.

كما قصفت طائرات الاحتلال مقبرة في حي الدرج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين، كما قصفت عددا من منازل الفلسطينيين في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

وجنوبا، يواصل جيش الاحتلال حصار مستشفيي ناصر والأمل لليوم الثامن على التوالي في مدينة خانيونس وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الشرقية والغربية من المدينة.

وارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، اضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ/اح

29/01/2024 13:13:50