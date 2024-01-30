الضمان: 17746 إصابة عمل في جميع القطاعات خلال عام 2022

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عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة إن مؤسسة الضمان سجلت 17746 إصابة عمل في جميع القطاعات من ضمنها 78 وفاة إصابية في القطاع الخاص خلال عام 2022.

واكد في تصريح صحفي اليوم الاثنين،أن المؤسسة تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية في موضوع السلامة المهنية بهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل للحد ما أمكن من وقوعها، وتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة، والتحقق من التزام المنشآت والأفراد بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وأشار الطراونة، الى أن التوجيهات الملكية اكدت اهمية توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائقة والتي تعتبر مرتكزات أساسية استندنا إليها باستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل 2023-2027 التي أطلقتها المؤسسة أخيرا.

واضاف، نعمل حاليا على تنفيذ وترجمة بنودها وذلك من أجل جعل السلامة المهنية منهجا وسلوكا للحياة، مشيرا الى أن المؤسسة ستبقى في سعي دائم بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية فيما يخص تدابير السلامة والصحة المهنية في مكان العمل مما يسهم في التقليل ما أمكن من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.

وبين أن التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته إدارة السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة بعد دراسة تحليلية أجرتها حول إصابات العمل المسجلة والمعتمدة في الضمان خلال عام 2022 يكشف أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث تشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام 2022 بنسبة 13.1بالمئة، عن عام 2021 وأن معدلات وقوع الإصابة لا زالت مرتفعة نسبيا من حيث الشدة، حيث سجلت المؤسسة إصابة عمل كل 30 دقيقة في جميع القطاعات.

ولفت، الى أن المؤسسة وضعت في استراتيجيتها أهدافا ومبادرات للحد والوقاية من إصابات العمل وعملت بتطوير خدماتها في هذا المجال من خلال تحسين آلية الابلاغ عن حوادث العمل وتطوير أسس وآلية علاج المصاب بالتعاقد مع الجهات الطبية العلاجية بما يتوافق مع توجهات المؤسسة بتسهيل الإجراءات والعمل بجودة أفضل.

وعرض الطراونة بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2022 التي خلصت إلى ارتفاع عدد الحوادث المسجلة لدى المؤسسة ليصل إلى 23070 حادثا في مختلف القطاعات اعتمد منها 17746 كإصابة عمل بما نسبته 77بالمئة من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية 200 وفاة إصابية من إجمالي الإصابات المعتمدة.

وأوضح، أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2022 بلغ 12.8 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة 19.3 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، حيث شكلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية 56.4 بالمئة من إجمالي الإصابات في عام 2022، وشكلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته 27.5 بالمئة مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات لم تستقر حالتها بعد وبنسبة بلغت 3.2 بالمئة من إجمالي الإصابات.

وأكد الطراونة أن 16161 إصابة عمل وقعت في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام 2022، حيث احتل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي العدد الأعلى في تسجيل الإصابات البالغ عددها 4654 إصابة عمل بما نسبته 28.8 بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ4393 إصابة بما نسبته 27.2 بالمئة، ثم قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ2421 إصابة بما نسبته 15بالمئة، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل وقوع 108.3 و23.1 و21 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي في نفس العام.

وزاد، أن إجمالي عدد الوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة بلغ 78 وفاة خلال عام 2022 من ضمنها 44 وفاة نجمت عن حوادث الطرق بنسبة 56.4 بالمئة، يليه سقوط الأشخاص بـ 9 وفيات بنسبة 11.5بالمئة، في حين أن قطاع الصناعات التحويلية سجل 21 وفاة إصابية بما نسبته 26.9 بالمئة، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ 20 وفاة بنسبة 25.6 بالمئة، فيما بلغت أعلى معدلات لوقوع الوفيات الإصابية في قطاع التعدين واستغلال المحاجر يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات ثم قطاع الزراعة والصيد والحراجة بمعدل وقوع 24.9 و23.3 و16.4وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي.

وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة بأن سقوط الأشخاص احتل أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل لعام 2022 وبلغ عددها 4319 إصابة بنسبة 26.7 بالمئة، يليها عوامل أخرى بعدد2657 إصابة عمل بنسبة 16.4بالمئة للعام نفسه، ومن ثم الإصابات الناجمة عن بيئة العمل بــ 2040 إصابة بنسبة 12.6بالمئة.

واشار الى أن الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة 30 بالمئة فأكثر لعام 2022 بلغ عددها 17 إصابة بسبب سقوط الأشخاص، يليه حوادث الطرق بـ 16 إصابة من إجمالي الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، وأن عدد الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة أقل من 30 بالمئة بلغ عددها 1588 إصابة ناجمة عن سقوط الأشخاص، يليه الإصابات بسبب أدوات العمل اليدوي بـعدد 485 إصابة.

وأكد الطراونة أن عدد الإصابات التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن 30 عاما في عام 2022 بلغ 6896 إصابة بما نسبته 42.67 بالمئة، في حين بلغ أعلى معدل لوقوع الإصابات في الفئة العمرية أقل من 20 عاما بمعدل 26.9 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، يليه الفئة العمرية 20-24 سنة بمعدل وقوع 25.8 إصابة عمل لكل 1000مؤمن عليه.

وأشار الطراونة الى أن إصابات العمل في مشغلي المصانع وعمال التجميع عام 2022 سجلت أعلى نسبة وصلت إلى 12.85 بالمئة بعدد 2079 إصابة، يليها الفنيون ومساعدو الاختصاصيون بنسبة 12.67 بالمئة بعدد 2048 إصابة من إجمالي الإصابات، فيما شكلت الوفيات الإصابية في مشغلي المصانع وعمال التجميع أعلى نسبة بـ 15.4 بالمئة وبلغ عددها 12 وفاة من إجمالي الوفيات الإصابية.

وبالنسبة للإصابات وفقا لحجم العمالة في القطاعات الاقتصادية الخاصة، بين أن إصابات العمل ذات حجم عمالة 1000 عامل فأكثر شكلت أعلى نسبة خلال عام 2022 بعدد 4270 إصابة بنسبة 26.5 بالمئة من إجمالي الإصابات، في حين شكل معدل وقوع الإصابات في المنشآت ذات حجم العمالة من 500 إلى 999 أعلى قيمة حيث بلغت 36.5 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، كما حازت المنشآت ذات حجم العمالة من 5 إلى 9 عمال على أعلى نسبة بالوفيات الإصابية وبلغت 13وفاة بما نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي الوفيات في القطاعات الاقتصادية الخاصة والبالغة 79 وفاة، كما احتلت المنشآت ذات حجم العمالة من 5 إلى 9 عمال أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية بمعدل 23.2 وفاة لكل مئة ألف شخص.

أما من حيث الجنسية لوقوع إصابات العمل والوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة أن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ 14030 إصابة في عام 2022 بنسبة 86.8 بالمئة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين 2131 إصابة للعام ذاته بنسبة 13.2 بالمئة، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين 21.2 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني في عام 2022، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لغير الأردنيين 12.1 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني للعام ذاته، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للمؤمن عليهم الأردنيين 62 وفاة بنسبة 79.5 بالمئة، ولغير الأردنيين 16وفاة بنسبة 20.5 بالمئة من إجمالي الوفيات الإصابية البالغة 78 وفاة إصابية.

وفيما يتعلق بجنس المصابين في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أفاد الطراونة بأن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث بلغ 3895 إصابة بنسبة 24.1 بالمئة من إجمالي الإصابات وبمعدل وقوع 14.8 إصابة لكل 1000 مؤمن عليها، و12266 للمؤمن عليهم الذكور بنسبة 75.9 بالمئة وبمعدل وقوع 21.4 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للإناث 4 وفيات عام 2022 بنسبة 5.1 بالمئة و74 وفاة إصابية للذكور بنسبة 94.9 بالمئة من إجمالي الوفيات.

وبشأن أنواع الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح أن إصابات العمل التي تركزت في الإصابة بالرضوض بلغ عددها 5316 وبنسبة 32.89 بالمئة، تليها الإصابات بتسممات حادة وعدوى بعدد 3824 وبنسبة 23.66 بالمئة، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها 5144 إصابة بما نسبته 31.8 بالمئة من إجمالي الإصابات، يليها الإصابة بالجذع والأعضاء الداخلية بـــ 3686 إصابة بنسبة 22.8 بالمئة من إجمالي الإصابات.

أما فيما يتعلق بشهر ويوم وقوع الإصابة في القطاعين العام والخاص، بين الطراونة أن شهر شباط حاز على أعلى نسبة لوقوع الإصابات حيث بلغ عددها 2668 إصابة من إجمالي الإصابات وبنسبة 16 بالمئة في القطاعين العام والخاص، وشكلت أعلى نسبة في وقوع الإصابات يوم الأحد وبعدد إصابات 2959 إصابة عمل بما نسبته 17.7 بالمئة من الإصابات بالقطاعين العام والخاص، وحاز شهر كانون الثاني على أعلى عدد وفيات بـ 15 وفاة بنسبة 17 بالمئة من الوفيات الإصابية في القطاعين.

واضاف، أن يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع حازا على أعلى نسبة في وقوع الوفيات الإصابية بعدد 17 وفاة وبما نسبته 19.3 بالمئة من الوفيات الإصابية بالقطاعين العام والخاص، وشكلت الوفيات الإصابية يوم الجمعة ما نسبته 11.4 بالمئة من الوفيات الإصابية في القطاعين العام والخاص بعدد 10 وفيات إصابية.

-- (بترا)

ع ف/أ أ/ب ط

29/01/2024 12:52:49











