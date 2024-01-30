الضمان: 17746 إصابة عمل في جميع القطاعات خلال عام 2022

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- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة إن مؤسسة الضمان سجلت 17746 إصابة عمل في جميع القطاعات من ضمنها 78 وفاة إصابية في القطاع الخاص خلال عام 2022.
واكد في تصريح صحفي اليوم الاثنين،أن المؤسسة تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية في موضوع السلامة المهنية بهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل للحد ما أمكن من وقوعها، وتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة، والتحقق من التزام المنشآت والأفراد بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأشار الطراونة، الى أن التوجيهات الملكية اكدت اهمية توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائقة والتي تعتبر مرتكزات أساسية استندنا إليها باستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل 2023-2027 التي أطلقتها المؤسسة أخيرا.
واضاف، نعمل حاليا على تنفيذ وترجمة بنودها وذلك من أجل جعل السلامة المهنية منهجا وسلوكا للحياة، مشيرا الى أن المؤسسة ستبقى في سعي دائم بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية فيما يخص تدابير السلامة والصحة المهنية في مكان العمل مما يسهم في التقليل ما أمكن من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.
وبين أن التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته إدارة السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة بعد دراسة تحليلية أجرتها حول إصابات العمل المسجلة والمعتمدة في الضمان خلال عام 2022 يكشف أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث تشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام 2022 بنسبة 13.1بالمئة، عن عام 2021 وأن معدلات وقوع الإصابة لا زالت مرتفعة نسبيا من حيث الشدة، حيث سجلت المؤسسة إصابة عمل كل 30 دقيقة في جميع القطاعات.
ولفت، الى أن المؤسسة وضعت في استراتيجيتها أهدافا ومبادرات للحد والوقاية من إصابات العمل وعملت بتطوير خدماتها في هذا المجال من خلال تحسين آلية الابلاغ عن حوادث العمل وتطوير أسس وآلية علاج المصاب بالتعاقد مع الجهات الطبية العلاجية بما يتوافق مع توجهات المؤسسة بتسهيل الإجراءات والعمل بجودة أفضل.
وعرض الطراونة بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2022 التي خلصت إلى ارتفاع عدد الحوادث المسجلة لدى المؤسسة ليصل إلى 23070 حادثا في مختلف القطاعات اعتمد منها 17746 كإصابة عمل بما نسبته 77بالمئة من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية 200 وفاة إصابية من إجمالي الإصابات المعتمدة.
وأوضح، أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2022 بلغ 12.8 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة 19.3 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، حيث شكلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية 56.4 بالمئة من إجمالي الإصابات في عام 2022، وشكلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته 27.5 بالمئة مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات لم تستقر حالتها بعد وبنسبة بلغت 3.2 بالمئة من إجمالي الإصابات.
وأكد الطراونة أن 16161 إصابة عمل وقعت في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام 2022، حيث احتل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي العدد الأعلى في تسجيل الإصابات البالغ عددها 4654 إصابة عمل بما نسبته 28.8 بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ4393 إصابة بما نسبته 27.2 بالمئة، ثم قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ2421 إصابة بما نسبته 15بالمئة، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل وقوع 108.3 و23.1 و21 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي في نفس العام.
وزاد، أن إجمالي عدد الوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة بلغ 78 وفاة خلال عام 2022 من ضمنها 44 وفاة نجمت عن حوادث الطرق بنسبة 56.4 بالمئة، يليه سقوط الأشخاص بـ 9 وفيات بنسبة 11.5بالمئة، في حين أن قطاع الصناعات التحويلية سجل 21 وفاة إصابية بما نسبته 26.9 بالمئة، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ 20 وفاة بنسبة 25.6 بالمئة، فيما بلغت أعلى معدلات لوقوع الوفيات الإصابية في قطاع التعدين واستغلال المحاجر يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات ثم قطاع الزراعة والصيد والحراجة بمعدل وقوع 24.9 و23.3 و16.4وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي.
وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة بأن سقوط الأشخاص احتل أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل لعام 2022 وبلغ عددها 4319 إصابة بنسبة 26.7 بالمئة، يليها عوامل أخرى بعدد2657 إصابة عمل بنسبة 16.4بالمئة للعام نفسه، ومن ثم الإصابات الناجمة عن بيئة العمل بــ 2040 إصابة بنسبة 12.6بالمئة.
واشار الى أن الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة 30 بالمئة فأكثر لعام 2022 بلغ عددها 17 إصابة بسبب سقوط الأشخاص، يليه حوادث الطرق بـ 16 إصابة من إجمالي الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، وأن عدد الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة أقل من 30 بالمئة بلغ عددها 1588 إصابة ناجمة عن سقوط الأشخاص، يليه الإصابات بسبب أدوات العمل اليدوي بـعدد 485 إصابة.
وأكد الطراونة أن عدد الإصابات التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن 30 عاما في عام 2022 بلغ 6896 إصابة بما نسبته 42.67 بالمئة، في حين بلغ أعلى معدل لوقوع الإصابات في الفئة العمرية أقل من 20 عاما بمعدل 26.9 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، يليه الفئة العمرية 20-24 سنة بمعدل وقوع 25.8 إصابة عمل لكل 1000مؤمن عليه.
وأشار الطراونة الى أن إصابات العمل في مشغلي المصانع وعمال التجميع عام 2022 سجلت أعلى نسبة وصلت إلى 12.85 بالمئة بعدد 2079 إصابة، يليها الفنيون ومساعدو الاختصاصيون بنسبة 12.67 بالمئة بعدد 2048 إصابة من إجمالي الإصابات، فيما شكلت الوفيات الإصابية في مشغلي المصانع وعمال التجميع أعلى نسبة بـ 15.4 بالمئة وبلغ عددها 12 وفاة من إجمالي الوفيات الإصابية.
وبالنسبة للإصابات وفقا لحجم العمالة في القطاعات الاقتصادية الخاصة، بين أن إصابات العمل ذات حجم عمالة 1000 عامل فأكثر شكلت أعلى نسبة خلال عام 2022 بعدد 4270 إصابة بنسبة 26.5 بالمئة من إجمالي الإصابات، في حين شكل معدل وقوع الإصابات في المنشآت ذات حجم العمالة من 500 إلى 999 أعلى قيمة حيث بلغت 36.5 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، كما حازت المنشآت ذات حجم العمالة من 5 إلى 9 عمال على أعلى نسبة بالوفيات الإصابية وبلغت 13وفاة بما نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي الوفيات في القطاعات الاقتصادية الخاصة والبالغة 79 وفاة، كما احتلت المنشآت ذات حجم العمالة من 5 إلى 9 عمال أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية بمعدل 23.2 وفاة لكل مئة ألف شخص.
أما من حيث الجنسية لوقوع إصابات العمل والوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة أن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ 14030 إصابة في عام 2022 بنسبة 86.8 بالمئة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين 2131 إصابة للعام ذاته بنسبة 13.2 بالمئة، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين 21.2 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني في عام 2022، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لغير الأردنيين 12.1 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني للعام ذاته، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للمؤمن عليهم الأردنيين 62 وفاة بنسبة 79.5 بالمئة، ولغير الأردنيين 16وفاة بنسبة 20.5 بالمئة من إجمالي الوفيات الإصابية البالغة 78 وفاة إصابية.
وفيما يتعلق بجنس المصابين في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أفاد الطراونة بأن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث بلغ 3895 إصابة بنسبة 24.1 بالمئة من إجمالي الإصابات وبمعدل وقوع 14.8 إصابة لكل 1000 مؤمن عليها، و12266 للمؤمن عليهم الذكور بنسبة 75.9 بالمئة وبمعدل وقوع 21.4 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للإناث 4 وفيات عام 2022 بنسبة 5.1 بالمئة و74 وفاة إصابية للذكور بنسبة 94.9 بالمئة من إجمالي الوفيات.
وبشأن أنواع الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح أن إصابات العمل التي تركزت في الإصابة بالرضوض بلغ عددها 5316 وبنسبة 32.89 بالمئة، تليها الإصابات بتسممات حادة وعدوى بعدد 3824 وبنسبة 23.66 بالمئة، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها 5144 إصابة بما نسبته 31.8 بالمئة من إجمالي الإصابات، يليها الإصابة بالجذع والأعضاء الداخلية بـــ 3686 إصابة بنسبة 22.8 بالمئة من إجمالي الإصابات.
أما فيما يتعلق بشهر ويوم وقوع الإصابة في القطاعين العام والخاص، بين الطراونة أن شهر شباط حاز على أعلى نسبة لوقوع الإصابات حيث بلغ عددها 2668 إصابة من إجمالي الإصابات وبنسبة 16 بالمئة في القطاعين العام والخاص، وشكلت أعلى نسبة في وقوع الإصابات يوم الأحد وبعدد إصابات 2959 إصابة عمل بما نسبته 17.7 بالمئة من الإصابات بالقطاعين العام والخاص، وحاز شهر كانون الثاني على أعلى عدد وفيات بـ 15 وفاة بنسبة 17 بالمئة من الوفيات الإصابية في القطاعين.
واضاف، أن يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع حازا على أعلى نسبة في وقوع الوفيات الإصابية بعدد 17 وفاة وبما نسبته 19.3 بالمئة من الوفيات الإصابية بالقطاعين العام والخاص، وشكلت الوفيات الإصابية يوم الجمعة ما نسبته 11.4 بالمئة من الوفيات الإصابية في القطاعين العام والخاص بعدد 10 وفيات إصابية.
-- (بترا)
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29/01/2024 12:52:49
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