مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية تثمن الإجراءات الحكومية التخفيفية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- ثمن رئيس جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية محمد الجيطان، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما يحدث من اضطرابات على خطوط الملاحة داخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ووصف الجيطان في بيان اليوم الاثنين، القرارت التنفيذية لتوجيهات رئيس الوزراء، بأنها استثنائية في ظل الظروف الصعبة، خاصة وضع سقوف جمركية لأسعار الحاويات لغايات التخمين واحتساب الرسوم الجمركية للحد من أثر ارتفاع تكاليف الشحن، والاستمرار بتطبيق هذا الاجراء حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى استمرار عمل شركة ميناء العقبة والجهات الرقابية ودائرة الجمارك على مدار 24 ساعة، وتنفيذ خطة طوارئ بغية تسريع إجراءات التخليص، وضمان انسياب السلع والبضائع، وتخفيض تكاليف تخزين المواد الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار تقل بنسبة 40 بالمئة عن مستودعات السوق.

وأكد الجيطان أهمية هذه التوجيهات في تعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع ومنع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، ووقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد السلع الغذائية، وتعزيز الأدوات الرقابية على السوق، والتنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد حلول النقل البحري من وإلى العقبة.

وأشار إلى أن هذه القرارات تسهم في توفير كل الاحتياجات داخل السوق المحلية ضمن مستويات الأسعار الحالية، سيما خلال شهر رمضان المبارك، وضمان انسياب السلع واستمرار العمليات الإنتاجية، وبما يمكن من دعم القطاعات الاقتصادية، خاصةالقطاع الصناعي.

وأضاف، إن القطاع الصناعي صمام الأمان الاقتصادي والغذائي للمملكة، كونه القادر على مواجهة مختلف الأزمات لما يمتلكه من الإمكانات والمقومات التي تمكنه من تلبية احتياجات المملكة من السلع الاستراتيجية الأساسية، سيما بعد تحقيقه مستويات إنتاجية عالية في العديد من السلع والمنتجات الغذائية، والتي وصل بعضها حد الاكتفاء الذاتي؛ وشبه الذاتي في صناعات أخرى.

وأعرب الجيطان عن تطلعه للتوجه الفعلي نحو الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر المستطاع، داعياً الحكومة إلى استمرار السير على هذا النهج ومحاولة تعزيزه، لما سيحققه من نقلة نوعية للأردن واقتصاده وتحقيق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بالوصول الى اقتصاد متين وتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي.

--(بترا)

ع ن/اص/اح

29/01/2024 12:51:15