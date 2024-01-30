المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 57%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني(بترا)-قالت وزارة المياه والري سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاثنين، إلى ما نسبته 57.1 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا.
وأكدت الوزارة في بيان، أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في الفترة المماثلة من العام الماضي سجلت 39.7 بالمئة.
وأشارت إلى أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 1.5مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسة إلى 116.6 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 40.5 بالمئة من طاقتها التخزينية، والبالغة 288.128 مليون متر مكعب.
وأوضحت أن أعلى كمية هطول سجلت كانت في البلقاء/ البقعة والبالغة 22.4 ملم.
--(بترا)
ي ع/ أ أ/ ف ج
29/01/2024 12:47:35
MENAFN30012024000117011021ID1107784748
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