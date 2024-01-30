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المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 57%

1/30/2024 2:52:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني(بترا)-قالت وزارة المياه والري سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاثنين، إلى ما نسبته 57.1 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا.
وأكدت الوزارة في بيان، أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في الفترة المماثلة من العام الماضي سجلت 39.7 بالمئة.
وأشارت إلى أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 1.5مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسة إلى 116.6 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 40.5 بالمئة من طاقتها التخزينية، والبالغة 288.128 مليون متر مكعب.
وأوضحت أن أعلى كمية هطول سجلت كانت في البلقاء/ البقعة والبالغة 22.4 ملم.
--(بترا)
ي ع/ أ أ/ ف ج
29/01/2024 12:47:35

MENAFN30012024000117011021ID1107784748

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