وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة بحادث اختناق بالعاصمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا) - توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة، إثر حادث اختناق بمحافظة العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الدفاع المدني في وسط عمان تعاملت اليوم الاثنين، مع حادث اختناق لثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ناتج عن تسرب غاز المدفأة، ما أدى إلى وفاتهم جميعا، حيث عملت طواقم الإسعاف على إخلائهم للمستشفى، في حين جرى فتح تحقيق بالحادث.
وتهيب مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين، ضرورة الاستخدام السليم لوسائل التدفئة، وتفقد إسطوانات وخراطيم الغار باستمرار، والعمل على تهوية المنزل بين الحين والآخر وعدم النوم و المدفأة مشتعلة.
--(بترا)
ل م/أ م / س س
29/01/2024 12:28:39
MENAFN30012024000117011021ID1107784746
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