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وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة بحادث اختناق بالعاصمة

1/30/2024 2:52:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا) - توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة، إثر حادث اختناق بمحافظة العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الدفاع المدني في وسط عمان تعاملت اليوم الاثنين، مع حادث اختناق لثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ناتج عن تسرب غاز المدفأة، ما أدى إلى وفاتهم جميعا، حيث عملت طواقم الإسعاف على إخلائهم للمستشفى، في حين جرى فتح تحقيق بالحادث.
وتهيب مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين، ضرورة الاستخدام السليم لوسائل التدفئة، وتفقد إسطوانات وخراطيم الغار باستمرار، والعمل على تهوية المنزل بين الحين والآخر وعدم النوم و المدفأة مشتعلة.
--(بترا)
ل م/أ م / س س
29/01/2024 12:28:39

MENAFN30012024000117011021ID1107784746

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