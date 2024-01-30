البترا تحصل على الاعتماد البريطاني من هيئة IET

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 29 كانون الثاني (بترا)- حصل تخصص هندسة البرمجيات في جامعة البترا على الاعتماد الدولي من منظمة الهندسة والتكنولوجيا البريطانية، وبذلك تكون الجامعة الخاصة الأولى التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن وفد الاعتماد البريطاني من هيئة IET اطلع على مؤهلات الكادر التدريسي والمستوى التعليمي والبنية التحتية والتجهيزات والإجراءات في قسم هندسة البرمجيات، كما اطلع على مرافق الجامعة ودوائرها والممارسات التعليمية والتعلمية والبنية التحتية وضمان الجودة، وكان لهذا أكبر الأثر في منح الجامعة هذا الاعتماد المميز.

وعبر عبد الرحيم، عن شكره لأعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة البرمجيات على احترافيتهم العالية في تنفيذ متطلبات الاعتماد، بما يعكس الممارسات المتميزة التي تنتهجها الجامعة والتي توازي ما تقوم به الجامعات البريطانية العريقة.

وقال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي، إن هذا الإنجاز يعد مكملًا مهمًا للجودة الأكاديمية، وتمكين الخريجين من اتخاذ مسارات مهنية ناجحة، من خلال تقديم تعليم متطور ومتميز في مجال هندسة البرمجيات.

وأضاف: "تؤكد هذه الاعتمادات على مدى الالتزام بتحقيق معايير عالية في التعليم العالي، ومستوى متميز في المهارات التطبيقية والمعرفة التي يكتسبها الطلبة".

وقال: "نحن فخورون بالحصول على الاعتماد IET لتخصص هندسة البرمجيات. وهذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في الكلية، ويمثل تأكيدًا لالتزامنا بتقديم تعليم عالي الجودة، وتطوير مهارات طلابنا في مجالات التكنولوجيا الحديثة".

وقالت رئيسة قسم هندسة البرمجيات الدكتورة نهى الخليلي، "إن الاعتماد البريطاني"IET" يعتبر إضافة واضحة إلى سجل إنجازات الكلية والجامعة في الحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية، لأن معظم التخصصات في جامعة البترا حاصلة على اعتمادات عالمية ومحلية".

يذكر أن أقسام تخصص علم الحاسوب وأمن المعلومات في كلية تكنولوجيا المعلومات كانت قد جددت الاعتماد الأميركي ABET لتخصص علم الحاسوب، وحصلت على ذات الاعتماد لتخصص أمن المعلومات، وذلك قبل مدة وجيزة من حصولها على الاعتماد البريطاني IET.

--(بترا)

ج ب/أ م / س س

29/01/2024 12:18:10