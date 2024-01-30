الاحتلال يعدم طفلا فلسطينيا بالرصاص في بلدة تقوع شرق بيت لحم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلا فلسطينيا عقب إطلاق الرصاص الحي صوبه، في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الطفل راني ياسر خلف الشاعر (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير ببلدة تقوع، شرق بيت لحم، دون أن تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف بالوصول إليه لإسعافه.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

29/01/2024 12:13:36