الاحتلال يعدم طفلا فلسطينيا بالرصاص في بلدة تقوع شرق بيت لحم
التاريخ
1/30/2024 2:52:51 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلا فلسطينيا عقب إطلاق الرصاص الحي صوبه، في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الطفل راني ياسر خلف الشاعر (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير ببلدة تقوع، شرق بيت لحم، دون أن تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف بالوصول إليه لإسعافه.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
29/01/2024 12:13:36
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