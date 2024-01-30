البرلمانية الأردنية العُمانية تلتقي السفير العجيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني(بترا)- دعا رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية- العُمانية، النائب المحامي رمزي العجارمة، إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين عمان ومسقط.

وأشار خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، السفير العُماني فهد بن عبد الرحمن العجيلي، إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بالشقيقة عُمان، وذلك بفضـل وحكمـة وحنكـة قيـادتي البلـدين الشقيقين.

وأكد العجارمة ضرورة زيادة الاستثمارات العُمانية في الأردن، الذي يُعتبر جاذبًا للاستثمار.

من جهتهم، دعا النواب: غازي الذنبيات، علي الطراونة، عودة النوايشة، اسماعيل المشاقبة، محمد الشطناوي، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك زيادة التبادل السياحي بينهما، خاصة أن الأردن يمتلك مواقع سياحية أثرية مميزة، مشيرين إلى تمتعه بسياحة علاجية مميزة أيضا.

من ناحيته قال العجيلي، إن العلاقات العُمانية - الأردنية تاريخية، أرسى دعائمها قيادتا البلدين الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال والسلطان قابوس، وعززها جلالة الملك عبدالله الثاني، والسلطان هيثم بن طارق.

وأوضح أن هناك مذكرة تفاهم بين مجلسي النواب والشورى العُماني، وقعت العام 2014، وتهدف لتبادل الخبرات بينهما،ُ مشيرا إلى أن الأردن يُعتبر وجهة أولى للطلبة العُمانيين.

وقال إن الأردن يمتلك عوامل جذب سياحية واقتصادية، مشددًا على ضرورة تعزيز التبادل الاقتصادي والسياحي والثقافي.

--(بترا)

م خ/أ م / س س

29/01/2024 11:58:16