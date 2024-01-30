استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة برصاص الاحتلال جنوب الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - استُشهد فلسطيني، وأُصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، اليوم الاثنين ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة .

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية،في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة الشاب معتز محمود اطبيش بجروح خطيرة في منطقة الرأس، استُشهد على إثرها، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة في منطقة الصدر، وآخران في أطرافهما السفلية،مشيرة الى أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وجرت معالجتهم ميدانيا.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

29/01/2024 11:30:41