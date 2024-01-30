استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة برصاص الاحتلال جنوب الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - استُشهد فلسطيني، وأُصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، اليوم الاثنين ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة .
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية،في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة الشاب معتز محمود اطبيش بجروح خطيرة في منطقة الرأس، استُشهد على إثرها، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة في منطقة الصدر، وآخران في أطرافهما السفلية،مشيرة الى أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وجرت معالجتهم ميدانيا.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
29/01/2024 11:30:41
MENAFN30012024000117011021ID1107784742
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