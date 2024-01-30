مجلس النواب يواصل مُناقشة موازنة الدولة 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا) - واصل مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، ماراثون مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي، سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.

وتحدث في الجلستين السابقتين، 27 نائبًا، إذ تم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية.

وقالت النائب فايزة عضيبات وهي أول المُتحدثين في جلسة اليوم الصباحية، "إنه لا بد من التأكيد على هذه الحكومة وما تليها من حكومات، بضرورة الاعتماد على الذات، والعمل على بناء اقتصاد وطني مستقل، يستند على ثروات الوطن الطبيعية، وهي كثيرة، وعلى عقول وسواعد أبنائه التي أثبتت تميزها على مر الأيام".

ودعت الحكومة إلى "صرف النظر نهائياً عن أي اتفاقيات مستقبلية مع الكيان الإسرائيلي، وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره".

وأوضحت عضيبات "يُسجل لهذه الموازنة، الحد من تفاقم العجز بما يبقي على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحدودها في العام الماضي؛ أي حوالي 118 بالمئة، أو 88 بالمئة بعد استبعاد مديونية الضمان الاجتماعي".

وتابعت "صحيح أن هذه النسب مرتفعة، ولكن الحد من تفاقم الدين العام يُعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح، ويُسجل لهذه الموازنة كذلك، ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 12 بالمئة، عما كانت عليه في العام الماضي".

وأضافت "في المقابل، لا بد من الإشارة إلى ما يعتري هذه الموازنة من تشوه بنيوي نمطي في الإيرادات والنفقات، مثلها في ذلك كمثل سابقاتها، فمعظم الإيرادات هي إيرادات ضريبية، ومعظم النفقات هي نفقات جارية وخدمة للدين، علاوة على ذلك، فهذه الموازنة، كسابقاتها، لا تقدم حلولاً فاعلة للتحديات التي تواجه الوطن، والتي من أبرزها ارتفاع معدل البطالة، وتدني مستوى معيشة المواطن".

وألقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة العدالة النيابية، قال فيها "في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه المنطقة، تبذل قيادتنا الهاشمية الحكيمة كل جهد من اجل وقف شلال الدم والابادة الجماعية التي ترتكبها حكومة التطرف في الكيان المحتل في غزة العزة، وذلك من خلال اللقاءات والجولات التي يلتقي بها جلالة الملك عبدالله الثاني مع مختلف قيادات العالم لوقف هذا الاجرام المستمر".

وأشار الصقور إلى ما يقدمه الأردن من عون طبي للأهل في غزة، من خلال المستشفيات الميدانية وإنزال المساعدات عبر طائرات سلاح الجو الملكي.

وطالب بضرورة تأمين صحي شامل لكل مواطن، قائلًا إنه لشيء "محزن جداً تخصيص عشرة اعفاءات لكل نائب شهريا، لا بد من حل هذه المشكلة".

وقال الصقور إن قطاع الزراعة يلعب دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، فهو يعتبر من النشاطات الاقتصادية المهمة التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة لأعداد كبيرة من المزراعين وأسرهم، مؤكدًا "آن الاوان لدعم المزارع الذي بات مشردا عن بيته بسبب الديون المتراكمة سواء من الاقراض الزراعية أو الشركات الزراعية".

وبشأن البلديات، دعا الصقور إلى ضرورة توجيه البلديات نحو فتح أبواب الاستثمار والتنمية المحلية مع القطاع الخاص.

من جانبه، أشار النائب محمد الهلالات إلى حجم التحدي الاقتصادي في الأردن، نظرا لما يواجهه من عجز في الموازنة وعلى مدى سنوات عديدة، الأمر الذي أثر على معدلات البطالة والزيادة في مستوياتها.

وأعرب عن تطلعه بأن تستمر الحكومة في برنامج التصحيح الاقتصادي، لاسيما وأن السياسة التشريعية التي تبناها مجلس النواب، هي إصدار جملة من التشريعات الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الهلالات إن النمو الطفيف في الإيرادات المحلية مؤشر واضح أننا ما نزال باعتمادنا على الذات، نحقق نسبة خفيفة لا تذكر في اسناد الموازنة، مشيرا إلى إيجابيات الموازنة والتي تتمثل بالتنفيذ السليم للإصلاح الإداري من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمر المحلي والأجنبي، وترشيد الإنفاق.

وطالبت النائب تمام الرياطي الطاقم الاقتصادي الحكومي بالتفكير والاجتهاد لتشكيل تكتل وسوق عربي مشترك وفاعل يمكن من خلاله التغلب على معيقات النمو والصعوبات التي تواجه اقتصادنا واقتصادات أشقائنا، داعية الى ايجاد حلول أخرى "غير جيب المواطن" بحسب تعبيرها.

وأوضحت الرياطي أن القيادة الهاشمية نطقت بلسان الحق في المحافل والمنابر الدولية لتعرية سردية سلطات الاحتلال الاسرائيلي وكشف زيفها، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الأهل في قطاع غزة.

وقال النائب ضرار الداود "إن استمرار العجز وارتفاع الدين العام، بات أمرا مقلقا، الأمر الذي يوجب اتخاذ خطوات فاعلة للحد منه".

وأضاف، إن الموازنة بُنيت على أهداف استراتيجية، تذهب نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه الموارد نحو تنمية مستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات، وتحفيز الاستثمار، وهذا هو جوهر رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه جلالة الملك الحكومة لتنفيذها، لتكون رؤية عابرة للحكومات.

وأشار الى أن مستويات البطالة مرتفعة، وهذا المؤشر هو الخطر الحقيقي الذي يستوجب معالجته بأسرع الطرق، عبر ترشيد النفقات العامة وإيجاد مناخات استثمارية تولد فرص العمل وتحفز التعاون المثمر والفاعل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة زيادة رواتب الموظفين عاملين ومتقاعدين مدنيين وعسكريين.

وقال النائب محمد جرادات إن "هذه الموازنة تحافظ على الاستقرار المالي"، متطرقا الى أسباب الأزمات التي نمر بها.





وقال النائب عارف السعايدة إن "تدبير لقمة العيش أرهق المواطن في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية"، مضيفا أن النفقات الجارية تشكل 86 بالمئة من إجمالي النفقات العامة ومتعلقة بتغطية نفقات الجهاز المدني والعسكري والتقاعد والتعويضات وفوائد الدين العام، مشيرا الى المديونية التي بلغت 41 مليار دينار والتي لم تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات والمشاريع الإستراتيجية التي من شأنها بناء اقتصاد بلا تشوهات وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد السعايدة ضرورة إعادة وزارة التموين لضبط الأسعار الاستهلاكية، وتخفيض أسعار المحروقات الأكثر ارتفاعاً في العالم تقريباً، وتخفيض أسعار الكهرباء، وغيرها من الحاجات الضرورية خاصة الدواء.

وقال النائب طالب الصرايرة إن "الموازنة عادية ولم تراع الظروف في المنطقة، وتخلو من الإبداع المالي"، مضيفا "أن رفع ايرادات الضريبة العامة على المبيعات إلى 10 بالمئة، "أمر صعب التحقيق" كما قال وزير المالية.

ودعا الصرايرة الحكومة إلى إعادة النظر بالأسس التي تُبنى عليها الموازنة للوصول إلى نقطة توازن مالية تخلو من وجود عجز للسنوات القادمة، حيث زادت المديونية ووصلت الحد الأعلى.





وقال النائب عبدالكريم الدغمي "كان لدي كلمة مكتوبة، لكن الظروف التي تمر به الأمة والشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربي وفلسطين عموما، تمنعني من الكلام"، مضيفًا "هذا الدم الزكي الذي يسيل يوميا أثر بنا جميعافقلت الصمت بهكذا موقف أبلغ من الكلام".

وطالب النائب عمر الزيود، الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للوصول إلى التأمين الطبي الشامل لكل الشعب الأردني, وانشاء مركز طبي أولي في كل قضاء ومركز طبي شامل في كل لواء، وكذلك دعم صندوق دعم الطالب الجامعي.

وقال، عند قراءة الموازنة العامة نرى انها لا تختلف عن سابقاتها من حيث العجز وزيادة خدمة الدين العام ومحدودية معالجة الفقر والبطالة والمشكلات الاقتصادية الضاغطة على المواطن، مؤكدا ضرورة دعم القطاع الزراعي لتوفير الاكتفاء الذاتي ببعض المواد الغذائية، حيث لم يخصص لهذا القطاع سوى 8 ملايين دينار.

زطالب النائب صالح العرموطي في كلمة باسم كتلة الإصلاح النيابية، بضرورة إصدار عفو عام، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، العاملين والمتقاعدين، داعيا إلى تعديل قانون منع الإرهاب وتحديد تعريفه كي لا تختلط الامور.

وأعرب عن تقديره للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الذي يقف على أطول خط مواجهة على الجبهات الغربية والشمالية والشرقية للذود عن الوطن.

كما وجه العرموطي تحية للمقاومة الفلسطينية والأسرى والأسيرات، الذين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا الى أن هناك 21 أسيرًا أردنيًا لعدى العدو الصهيوني.





وأشار إلى أن كتلة الإصلاح النيابية تقدمت للحُكومة بمشروع قانون الزكاة وقانون الصكوك الإسلامية، مؤكدًا أهمية قانون الزكاة في ظل وجود نصف مليون مواطن عاطلين عن العمل.





وقال النائب أيمن مدانات، إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان، ما هي إلا دليل يؤكد مجددًا أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على أن موقف الأردن سيظل ثابتا، ولن يتم التخلي عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ عليها من منطق الوصاية الهاشمية.

وأكد مدانات أهمية دعم القطاع الزراعي من خلال الحصاد المائي، ودعم إنشاء الحفائر والسدود.

وقال النائب رمزي العجارمة، إن نسب التغير في البطالة بلغت انخفاضا، أقل من نقطة واحد بين عامي 2022 و2023، حيث كانت في العام 2022، 23.1 بالمئة، وأصبحت العام الماضي 22.3 بالمئة، داعيا الى زيادة البرامج لتخفيض البطالة لمستويات مقبولة.

وقال إنه وعلى الرغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 21 بالمئة العام الماضي، عن العام 2022، وبقيمة تقدر بـ776 مليون دينار، مشيرا الى اهمية ان ينعكس على التخفيف من حجم البطالة.

وفي الجلسة المسائية، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ألقى النائب عطا إبداح كلمة باسم كتلة القرار النيابية، قال فيها" إن زيادة الإنفاق الرأسمالي يساهم في التنمية ويُسارع في عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الإنفاق الرأسمالي في هذة الموازنة هو الأعلى في تاريخ المملكة، حيث بلغ 1729 مليون دينار.

وأشار إلى تدني قيمة المقدر للمشاريع الجديدة لتبلغ 73 مليون دينار فقط .

ودعت النائب عبير الجبور، الحكومة لإنشاء مشاريع تنموية تنقل السكان من الفقر إلى مرحلة أفضل في مستوى العيش، وأن تعيد النظر في الشروط الأولية للتنمية، وتوسعة نطاق تقديم المساعدات الإنسانية بطرق أشمل وأفضل للتخفيف من معاناة الفئات الضعيفة.

وقال النائب محمد أبو صعيليك إن إصلاح الاقتصاد لا يتم بلا اصلاح سياسي حقيقي، اصلاح سياسي يفرز الولاية العامة لأجهزة الدولة، ويوسع دائرة المشاركة في صناعة القرار وإدارة شؤون الدولة، اصلاح يعزز الحريات، ويعلى من شأن كرامة الانسان، اصلاح يكون للأحزاب فيه مشاركة فاعلة في صناعة البرامج التي تعبر عن طموح الأردنيين وتعالج مشاكلهم.

ودعت النائب روعة الغرابلي، إلى ايجاد آلية لتنظيم البيع على الطرقات، مطالبة بصيانة الطرق، والمدارس.

--(بترا)

م خ/ف م/ف ق



