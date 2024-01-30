الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات واعتقالات طالت 26 فلسطينيا ، وذلك تزامنا مع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.
وأفاد نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيا ، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، فيما تم احتجاز عشرات الفلسطينيين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
29/01/2024 10:48:59
MENAFN30012024000117011021ID1107784740
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