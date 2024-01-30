Tuesday, 30 January 2024 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا

1/30/2024 2:52:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات واعتقالات طالت 26 فلسطينيا ، وذلك تزامنا مع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.
وأفاد نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيا ، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، فيما تم احتجاز عشرات الفلسطينيين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
29/01/2024 10:48:59

MENAFN30012024000117011021ID1107784740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث