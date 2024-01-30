الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات واعتقالات طالت 26 فلسطينيا ، وذلك تزامنا مع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأفاد نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيا ، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، فيما تم احتجاز عشرات الفلسطينيين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

29/01/2024 10:48:59