الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في شرق القدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 29 كانون الثاني (بترا) - أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطن مقدسي، على هدم منزله ذاتيا في بلدة الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة.
وقال المواطن المقدسي في بيان، إن 6 أفراد يقطنون في المنزل، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، وأمهلته بلدية الاحتلال 24 ساعة، لهدمه، قبل أن تقوم بهدمه بآلياتها، وتغريمه.
وأوضح أن هدم المنزل يأتي ضمن مخطط توسيع شارع استيطاني اسرائيلي جديد يربط بين بلدتي الزعيم والعيسوية بالقدس المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت قرابة 110 منازل بمدينة القدس خلال العام الماضي، فيما أجبرت أصحاب 130 منزلا فلسطينيا على هدمها ذاتيا، وفقا لإحصائيات صادرة عن مؤسسات مقدسية.
--(بترا)
م . ف/أ أ / س س
29/01/2024 10:43:08
MENAFN30012024000117011021ID1107784739
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