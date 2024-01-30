الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في شرق القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 كانون الثاني (بترا) - أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطن مقدسي، على هدم منزله ذاتيا في بلدة الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال المواطن المقدسي في بيان، إن 6 أفراد يقطنون في المنزل، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، وأمهلته بلدية الاحتلال 24 ساعة، لهدمه، قبل أن تقوم بهدمه بآلياتها، وتغريمه.

وأوضح أن هدم المنزل يأتي ضمن مخطط توسيع شارع استيطاني اسرائيلي جديد يربط بين بلدتي الزعيم والعيسوية بالقدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت قرابة 110 منازل بمدينة القدس خلال العام الماضي، فيما أجبرت أصحاب 130 منزلا فلسطينيا على هدمها ذاتيا، وفقا لإحصائيات صادرة عن مؤسسات مقدسية.

--(بترا)

م . ف/أ أ / س س

29/01/2024 10:43:08