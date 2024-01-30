مصر تدين الحادث الإرهابي على الحدود السورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 29 كانون الثاني (بترا)- دانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أميركيين، وإصابة آخرين.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الاثنين عن ادانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، وتعازيها للولايات المتحدة الأميركية وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ن ا/ف ج
29/01/2024 10:25:14
MENAFN30012024000117011021ID1107784738
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