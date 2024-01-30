مصر تدين الحادث الإرهابي على الحدود السورية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 29 كانون الثاني (بترا)- دانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أميركيين، وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الاثنين عن ادانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، وتعازيها للولايات المتحدة الأميركية وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)





ن ا/ف ج

29/01/2024 10:25:14