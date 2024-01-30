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البريد يوشح إصدارا من الطوابع التذكارية بمناسبة المشاركة بمعرض جده 2024

1/30/2024 2:52:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا) - أعلنت شركة البريد الأردني، توشيح إصدار جديد من الطوابع التذكارية لعام 2024 بعنوان "معرض جده 2024" بمناسبة مشاركة البريد الأردني في معرض جدة الدولي الخامس للطوابع والعملات، وذلك من الفترة 31 كانون الثاني الحالي حتى 5 شباط المقبل.
وبحسب بيان للشركة، اليوم الاثنين، يتكون الإصدار من طابع واحد هو طابع متحف الخط الحديدي الحجازي لعام 1999 فئة (300 فلس) وتم إعادة توشيحه بفئة جديدة بمبلغ دينار واحد وقيمة المجموعة أيضا دينار واحد.
ويمكن للراغبين في الحصول على الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل.
-- (بترا)
غ ح/اص/ب ط
29/01/2024 10:24:18

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