كأس آسيا: أجواء حماسية غير مسبوقة قبل قمة النشامى والعراق عصر اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 29 كانون الثاني (بترا) - تتجه الأنظار عصر اليوم، إلى استاد خليفة الدوليّ بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي يحتضن واحدة من أقوى وأبرز المباريات على مستوى بطولة كأس آسيا 2023 في أدوارها الإقصائية.

وخلال المباراة المرتقبة اليوم بين منتخبي الأردن والعراق، يبحثُ منتخب النشامى عن الوصول إلى الدور ربع النهائي، أملًا في استكمال البطولة الآسيوية، في رحلة البحث عن اللقب الأول والذي سيكون الأول في تاريخه.

وسلطت الصحف القطرية في أعدادها الصادرة اليوم (الراية، الوطن، الشرق، العرب)، الأضواء على المواجهة الرياضية التي وصفتها بعضها بالقمة العربية الواعدة بين المنتخبين الشقيقين، في حين اعتبرتها صحف أخرى بأنها ستكون عاصفة بين النشامى والأسود، بينما أكدت صحف أخرى بأن مباراة الأردن والعراق تعتبر مباراة عالمية بكل المقاييس بالنظر إلى قوة المنتخبين، ومستوى الندية بينهما.

وقالت صحيفة الوطن إن المنتخبين سيلتقيان اليوم الاثنين، عند الساعة الثانية والنصف عصرا، في الدور ثمن النهائي من النسخة الحالية من كأس آسيا 2023، المقامة في الدوحة.

وأوضحت أن المنتخب العراقي، يبحث عن الوصول إلى الدور ربع النهائي، من أجل البحث عن اللقب الثاني في تاريخه، بعد الأول الذي ناله في نسخة عام 2007، بالمقابل يسعى المنتخب الأردني لتأمين مقعد دور الثمانية للمرة الأولى، منذ زيادة عدد المنتخبات إلى 24 في النسخة الماضية التي جرت في الإمارات عام 2019، حيث سبق له وأن بلغ ربع النهائي قبل ذلك مرتين في نسختي 2004 و2011 بمشاركة 16 منتخبا، كأفضل إنجاز في البطولة، علما بأنه غادر المنافسة من ثمن النهائي عام 2019.

وأشارت الوطن، إلى أن الفائز من المواجهة العربية الخالصة، سيتأهل لملاقاة الفائز من مباراة الإمارات وطاجيكستان التي أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب أحمد بن علي في ثمن النهائي أيضا.

وأكدت أن منتخب النشامى، يمتلك تشكيلة صلبة من اللاعبين، بالإضافة إلى المهاجم الرائع موسى التعمري، الذي سجّل هدفين في البطولة حتى الآن أحدهما يعتبر من أجمل الأهداف على مستوى جميع المباريات.

وتُعدّ هذه المواجهة الثانية بين المنتخبين الشقيقين في كأس آسيا، بعد نسخة استراليا 2015 والتي انتهت بفوز عراقي متأخّر بنتيجة هدف نظيف.

ونقلت صحيفة الوطن عن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، قوله: تميزنا في دور المجموعات، ولكن خطأ واحدا أمام مباراتنا مع الأردن يجعلنا خارج المنافسات.

وتحدثت الوطن عن الغيابات المنتظرة في صفوف المنتخب العراقي في مباراة اليوم، مشيرة إلى أن حارس العراق فهد طالب، بات مهددًا بالإبعاد عن مباريات بطولة كأس آسيا عقب إصابته في التدريبات قبل مواجهة منتخب الأردن، في ثمن نهائي البطولة، وفي حال ابتعاده فإن مركز حراسة أسود الرافدين، سيقتصر على الثنائي جلال حسن، وأحمد باسل، حتى نهاية مشوار المنتخب بالبطولة.

كما أكدت أن منتخب النشامى يعول على الثلاثي الهجومي المكون من: نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، أفضل لاعب في مباراة ماليزيا، ومهاجم الأهلي القطري يزن النعيمات، أفضل لاعب في مباراة كوريا الجنوبية، وعلي علوان لاعب الشمال القطري، فيما يقدم يزن العرب وعبد الله نصيب، أداء دفاعيا قويا.

من جانبها، وصفت صحيفة الراية أجواء مباراة الأردن والعراق بأنها عاصفة بين الأسود والنشامى، مؤكدة أن الفائز في المباراة مولود والخاسر مفقود.

وأكدت أن المواجهة المنتظرة ستكون قمة جماهيرية عربية ولقاء كبيرا مرشحا لمستوى غير مسبوق من الندية والإثارة في الملعب والمدرجات وخارجها.

وقالت إن المباراة تبدو مكشوفةً بين المنتخبين اللذَين التقيا في شهر تشرين الأول الماضي، خلال بطولة الأردن الودية الدولية الرباعيّة، وفاز المنتخب العراقي بركلات الترجيح (5-3)، بعد التعادُل بهدفَين لمثلِهما في الوقت الأصلي، ناهيك عن اللقاءات الكثيرة الودية والرسمية بين المنتخبين.

ونقلت الراية عن لاعب وسط منتخب الأردن، نزار الرشدان، أنَّ المهمةَ أمامَ العراقيّ لن تكون سهلةً، وتحتاجُ من اللاعبينَ أن يكونوا في قمة تركيزِهم الدفاعي والهجومي، من أجل تحقيق الهدف المنشود بالفوز والعبور إلى الدور رُبع النهائي، مضيفا أن اللاعبين استعدوا كما يجب للمباراة، وهم واثقون من قدرتِهم على تقديم أفضل مستوى ممكن لتحقيق الفوز، والتأهل إلى الدور التّالي.

وأكدت أن تذاكرُ مُباراة الأردن والعراق، نفدت بالكامل، موضحة أن استاد خليفة الدوليّ الذي يحتضن المباراة، يتّسعُ لنحو 46 ألف متفرج.

وأشارت إلى أن الجماهيرُ الأردنية والعراقية، حرصت على شراء تذاكر المواجهة العربية المرتقبة، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من المشجّعين من المنتخبَين.

كما أشارت إلى اجتماعا فنيا، عقد بين إدارتي المنتخبين الشقيقين صباح أمس، وتم خلاله الاتفاق على أن يرتدي منتخبُ العراق الطقمَ الأبيض الكامل والحارسُ اللونَ الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ الأردني الطقمَ الأحمر الكامل وحارسُه اللونَ الأسود.

وقالت صحيفة الشرق إن الجماهيرُ الأردنيّةُ في الدوحة، رفعت من وتيرة تحضيراتِها لمُساندة منتخب النشامى، خلال المُواجهة المرتقبة عصر اليوم، حيث بدأت الجماهيرُ من أبناءِ الجالية الأردنية في قطر أو القادمين من الأردن وغيره من المشجعين من الجماهير العربية، بالتحضير لهذه المُواجهة المرتقبة، لاسيما أن الجماهير الأردنية تأمل في عبور المحطّة العراقية من أجل الوصول إلى الدور رُبع النّهائي.

وأضافت أن منتخب النشامى، حظي بدعم جماهيري كبير خلال مُبارياته الثلاثِ التي لعبها في البطولة الآسيوية، حيث كانت السببَ الرئيسيَّ في بلوغه الدور ثُمن النّهائي.

وأشارت الشرق إلى أن مباراة الأردن والعراق اليوم، ستكون قمة عربية بنكهة آسيوية، مضيفة أن المنتخبين سيكونان في صراع من أجل العبور إلى ثمن النهائي.

أما صحيفة العرب، فقد أكدت أن مباراة الأردن والعراق هي عبارة عن قمة عربية واعدة، مشددة على أن المنتخبين لديهما طموحات كبيرة وآمال عريضة بالفوز والعبور إلى الدور التالي من أجل مواصلة المشوار.

-- (بترا)





م ف/أ م/ب ط

29/01/2024 10:12:58