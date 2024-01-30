استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين
التاريخ
1/30/2024 2:52:41 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، في بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن، وذلك بعد اقتحام جيش الاحتلال للبلدة. وانطلقت مسيرة حاشدة في اليامون منددة باستشهاد حمو، حيث نعته فصائل العمل الوطني الفلسطيني واعلنت عن تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
29/01/2024 09:54:36
MENAFN30012024000117011021ID1107784734
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