استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، في بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن، وذلك بعد اقتحام جيش الاحتلال للبلدة. وانطلقت مسيرة حاشدة في اليامون منددة باستشهاد حمو، حيث نعته فصائل العمل الوطني الفلسطيني واعلنت عن تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

29/01/2024 09:54:36