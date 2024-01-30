Tuesday, 30 January 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين

1/30/2024 2:52:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 كانون الثاني (بترا) - استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، في بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن، وذلك بعد اقتحام جيش الاحتلال للبلدة. وانطلقت مسيرة حاشدة في اليامون منددة باستشهاد حمو، حيث نعته فصائل العمل الوطني الفلسطيني واعلنت عن تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
29/01/2024 09:54:36

MENAFN30012024000117011021ID1107784734

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث