ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 121

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 كانون الثاني (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ 115 من العدوان.

وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد الصحفي عصام اللولو، وزوجته وابنيه بقصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما رفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 121 شهيدا.

وشهد حي الزيتون جنوبي قطاع غزة، ومنطقة تل الهوا غربي القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا واشتباكات عنيفة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وكان قد استشهد، في وقت سابق من الليلة الماضية 23 فلسطينيا بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة المطوي غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد قرابة 14 فلسطينيا جراء استهداف منزل غربي الزوايدة في المنطقة الوسطى.

وقالت مصادر طبية إن الاحتلال ارتكب 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، راح ضحيتها 350 شهيدا، بينهم 24 على الأقل في قصف على مدينة خانيونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

29/01/2024 09:18:38