ارتفاع الذهب مع تصاعد المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار معدن الذهب اليوم الاثنين، إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا وسط معاملات محدودة، حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2025.99 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2025.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.18 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952.33 دولار.

وقال كبير محللي السوق لدى شركة "كي سي إم" تيم ووتر، إن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تبقي على اهتمام المستثمرين بالذهب كجزء من مصادر الملاذ الآمن.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

29/01/2024 09:17:55