ارتفاع الذهب مع تصاعد المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار معدن الذهب اليوم الاثنين، إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا وسط معاملات محدودة، حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2025.99 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2025.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.18 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952.33 دولار.
وقال كبير محللي السوق لدى شركة "كي سي إم" تيم ووتر، إن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تبقي على اهتمام المستثمرين بالذهب كجزء من مصادر الملاذ الآمن.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
29/01/2024 09:17:55
MENAFN30012024000117011021ID1107784732
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