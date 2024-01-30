تراجع المجوهرات والحبوب يسهم بانخفاض مستوردات المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا) - أسهم انخفاض مستوردات المملكة منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لكل من النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والحبوب في تراجع إجمالي قيمة مستوردات الأردن.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا)، إلى انخفاض نسب مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، لكل من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 17.5 بالمئة، والحلي والمجوهرات بما نسبته 27.9 بالمئة، والحبوب بنسبة 24.7 بالمئة، إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 4.2 بالمئة.

ووصلت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2023 لكل من النفط الخام ومشتقاته حوالي 2.723 مليار دينار، والحلي والمجوهرات ما يقارب 1.207 مليار، والحبوب بقيمة 658 مليونا، والمواد الأخرى بنحو 8.945 مليار دينار.

وفي الوقت ذاته، زادت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني للعام 2023، لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 40.7 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 8.7 بالمئة، والآلات والأجهزة الكهربائية بما نسبته 9.0 بالمئة.

بينما بلغت مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023 لكل من؛ العربات والدراجات وأجزائها نحو 1.508 مليار دينار، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها ما يقارب 1.035 مليار دينار والآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 876 مليونا.

وبحسب المعطيات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة منذ مطلع عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، انخفاضا بنسبة 5.9 بالمئة، لتصل إلى 16.952 مليار دينار، مقارنة مع 18.015 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022.

-- (بترا)

و ر/اص/ب ط

29/01/2024 08:29:58