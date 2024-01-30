بايدن يتوعد بالرد على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة التنف

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 29 كانون الثاني (بترا) - حمّل الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأحد، مسؤوليّة مقتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وإصابة 34 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة التنف، إلى فصائل مدعومة من إيران، وتوعد بالردّ.

وبحسب صحيفة واشنطن تايمز، فان هذه المرّة الأولى التي يُقتل فيها عسكريّون أميركيّون بنيران مُعادية منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزّة، موضحة ان هذا الهجوم يُفاقم التوتّرات في المنطقة ويغذّي المخاوف من توسّع نطاق الحرب إلى نزاع يشمل إيران بشكل مباشر.

وقال بايدن في بيان "بينما ما زلنا نجمع وقائع هذا الهجوم، نعلم أنّ جماعات مسلّحة متطرّفة مدعومة من إيران تنشط في سوريا والعراق هي من نفّذته".

وأعلنت القيادة العسكريّة المركزيّة الأميركيّة أن عدد جرحى الهجوم على القاعدة العسكرية الاميركية في التنف بلغ 34 عسكريًّا.

وقالت في بيان إنّ نحو 350 عسكريًّا من سلاحَي البرّ والجوّ الأميركيَّيْن ينتشرون في قاعدة التنف، وينفّذون عددًا من مهمّات الدعم الأساسيّة، بما في ذلك دعم قوّات التحالف ضدّ عصابة داعش الارهابية.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

29/01/2024 08:24:32