الدولار يبتدئ الأسبوع بثبات مع تركيز السوق على البيانات الاقتصادية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية

(MENAFN
) شهدت بداية الأسبوع استمرار الدولار الأمريكي في الحفاظ على وضعية مستقرة، حيث توجه المستثمرون انتباههم نحو فحص تداولات البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة قبل عقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من الأسبوع, وفي الوقت نفسه، أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كمثبط على الطموحات الاستثمارية عبر الأسواق المالية.
كما سجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تحركات ضئيلة، حيث بلغ 103.50 يوم الاثنين الموافق 29 يناير, ويضع هذا الرقم الدولار على مقربة من أعلى مستوى له خلال ستة أسابيع، الذي بلغ 103.82 خلال الأسبوع السابق, ويتوقع بشكل لافت أن يسجل مؤشر الدولار زيادة بنسبة 2 بالمئة في يناير، ويرجع هذا الاتجاه إلى تقليل توقعات المتداولين لتخفيض فوري وكبير في أسعار الفائدة الأمريكية.
كذلك فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق في ديسمبر بالإشارة إلى ميوله نحو بدء تسهيل السياسة النقدية, وفي البداية، كانت هناك توقعات بتخفيض كبير في أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس في عام 2024، مما دفع التوقعات نحو توقعات بتخفيض كبير في مارس, ومع ذلك، تغير المشهد منذ ذلك الحين، حيث أدت البيانات الاقتصادية القوية والمعارضة من قبل مسؤولي البنك المركزي إلى إعادة ضبط توقعات التجار, ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة ل "سي إم إي"، يبلغ التوقع السوقي الحالي لتخفيض أسعار الفائدة في مارس 48 بالمئة مقارنة بنسبة 86 بالمئة في نهاية ديسمبر.
في حين يكمن التركيز هذا الأسبوع على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يستمر يومين والذي يبدأ يوم الثلاثاء, بينما يتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وسيتجه انتباه كبير نحو تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول, ويتطلع المستثمرون إلى الحصول على رؤى حول توقعات البنك المركزي للاقتصاد وموقفه من السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية المتغيرة وعدم اليقين الجيوسياسي.
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