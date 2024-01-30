لندن تتحدى إغلاق محتمل للمدارس بعد انخفاض عدد الطلاب

(MENAFN
) أطلق تقرير صدر حديثًا مخاوف حول إمكانية إغلاق العديد من المدارس في لندن، مشيرًا إلى انخفاض متعدد الجوانب في تسجيل الطلاب, وتتوقع مجموعة مجالس لندن، التي تمثل 32 مجلسًا عبر لندن الكبرى، فقدان حوالي ثمانية آلاف طالب في العاصمة البريطانية خلال الأربع سنوات القادمة, ويسلط التقرير الضوء على مجموعة من العوامل التي تسهم في هذا الانخفاض، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة ورحيل العائلات بعد البريكست وتداعيات جائحة كوفيد-19، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في معدل الولادات في المدينة.
كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، ويعبر عن قلقه بشأن قابليتها للتحمل في ظل انخفاض أعداد الطلاب, ودفعت عوامل متنوعة، مثل تأثير جائحة كوفيد-19 والضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وعواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، العائلات إلى مغادرة لندن, وعلاوة على ذلك، أثر نقص الإسكان المتاح بأسعار معقولة في المدينة على عملية اتخاذ القرار للعائلات الناقلة.
كذلك يساهم انخفاض معدل الولادات بنسبة 17 بالمئة بين 2012 و 2021 في تناقص الطلب على أماكن المدارس كما هو موضح في التقرير, ويعكس هذا الاتجاه تزايد ميلاً لدى الأفراد لتجنب تربية الأسر في العاصمة, ويشير التقرير إلى أن هذا الاتجاه غير مرجح أن يعكس، مما يشكل تحديًا طويل الأمد للحفاظ على تأمين طلاب كافٍ.
في حين تحذر مجموعة مجالس لندن، من خلال تحليلها الشامل، من أنه في حال استمرار المسار الحالي، قد يزيد من تفاقم انخفاض أعداد الطلاب، مما قد يؤدي إلى إغلاق المدارس, ويعتبر التقرير نداءًا للمصنعين السياسيين وسلطات التعليم لمعالجة التداخل المعقد للعوامل التي تؤثر على المشهد التعليمي في لندن وصياغة استراتيجيات لضمان استمرار قابلية المدارس في مواجهة هذه التحديات.
MENAFN30012024000045015682ID1107784432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.