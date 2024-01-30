شركة الاستثمار الروسية "آي سي تي" تبيع حصتها في "بوليميتال إنترناشونال" لمجموعة قيادية تقودها عمان

(MENAFN
) في خطوة هامة، قامت شركة الاستثمار التابعة لرجل الأعمال الروسي ألكسندر نيسيس، "آي سي تي هولدنج" بالتخلي عن حصتها بنسبة 23.9 بالمئة في "بوليميتال إنترناشونال"، وهي إحدى أكبر منتجي الذهب والفضة, وتمت الصفقة مع كونسورتيوم بقيادة الحكومة العمانية، كما أكد بيان صدر يوم الاثنين الموافق 29 يناير, وكانت"بوليميتال إنترناشونال"، واحدة من أكبر عشر شركات تعدين الذهب في العالم، تسعى بنشاط إلى بيع أصولها الروسية بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2023 بسبب الأحداث العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
كما استحوذت المجموعة القادة التي تقودها الحكومة العمانية، والتي تمثل بشكل ملحوظ بواسطة صندوق "ميركوري إنفستمنتس إنترناشونال"، على الحصة الكبيرة في "بوليميتال إنترناشونال", وشملت الصفقة شراء 113،201،189 سهمًا من خلال شركة "ماعدن إنترناشونال إنفستمنت" التابعة لـ "ميركوري", وتمت العملية من باوربوم للاستثمارات المحدودة، وهي شركة تابعة لـ "آي سي تي هولدنج" مما يشكل إتمامًا لعملية التخلي من قبل "آي سي تي هولدنج".
كذلك أصبحت "آي سي تي هولدنج" لا تمتلك حصة في "بوليميتال"، ونتيجة لذلك، استقال كونستانتين ياناكوف، ممثل المجموعة، من مجلس إدارة "بوليميتال", وتتوقع "بوليميتال إنترناشونال" أن يقوم المشتري بترشيح ممثل للانضمام إلى مجلس الإدارة في الوقت المناسب، مما يعكس التحول في الملكية.
في حين أن التفاصيل المالية الدقيقة للصفقة لم تُكشف، إلا أن قيمة "بوليميتال" السوقية بلغت 2.6 مليار دولار حتى يوم الاثنين, وعبّر فيتالي نيسيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بوليميتال إنترناشونال"، عن أن "ميركوري إنفستمنتس إنترناشونال" تدعم بشكل كامل الاتجاه الاستراتيجي لـ "بوليميتال", وتمثل الصفقة تطورًا هامًا في إعادة هيكلة الملكية في "بوليميتال"، مع تداولات محتملة لتأثيراتها على عمليات الشركة المستقبلية وقراراتها الاستراتيجية في صناعة التعدين العالمية.
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