الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوى في عامين بسبب خسائر مجال السفر

(MENAFN
) شهدت بداية الأسبوع انخراطًا في الأسهم الأوروبية، متنازلة عن المكاسب من الجلسة السابقة عندما وصل مؤشر ستوكس600 الأوروبي إلى أعلى مستوى له في عامين, وحتى الساعة 08:23 صباحاً بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الموافق 29 يناير، استقر المؤشر الرئيسي عند 483.66 نقطة، مشهدًا انعكاسًا بعد أدائه القوي في الأسبوع الذي سبقه.
كما تحمل قطاعات السفر والترفيه عبء ضعف السوق، حيث ساهمت الخسائر الكبيرة في أسهم السفر في تراجع مؤشر القطاع بنسبة 0.5 بالمئة, وشهدت أسهم رايان إير، أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، انخفاضًا بنسبة 2.3 بالمئة بعد تقليص توقعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في مارس.
كذلك ظهر قطاع الطاقة كأداء قوي، محدثًا موازنة للانخراط العام في السوق, وارتفعت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.5 بالمئة, مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام, ويرجع هذا الارتفاع إلى مخاوف من اضطرابات في الإمدادات من الشرق الأوسط بعد هجوم بطائرة بدون طيار على قوات أمريكية في الأردن.
في حين جذبت هولسيم الأضواء في السوق بارتفاع بنسبة 5.1 بالمئة في أسهمها, وأعلنت العملاقة السويسرية لمواد البناء عن خطط لفصل عملياتها في أمريكا الشمالية من خلال عرض في نيويورك، مما قد يقدر قيمة الوحدة بحوالي 30 مليار دولار, جنبا إلى جنب مع هذه المبادرة الإعادة الهيكلية، عينت هولسيم الجديدة الرئيس التنفيذي، مضيفة طبقة أخرى من التحولات الهامة في اتجاه الشركة.
وتؤكد الديناميات المتقلبة في قطاعات مختلفة على الطابع الدقيق لسوق الأسهم الأوروبية، حيث تعوض المكاسب في قطاع الطاقة خسائر أسهم السفر, ويراقب المستثمرون هذه التطورات عن كثب للحصول على رؤى حول مدى قوة وضعف مختلف الصناعات في السياق الاقتصادي الحالي.
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