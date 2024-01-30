إدارات مدرسية: 5 فوائد للالتزام باجتماعات أولياء الأمور

كشفت إدارات مدرسية أن حضور أولياء الأمور لاجتماعات المدرسة يعزز رصانة النظام التعليمي، ويمكنهم من أن يصبحوا شركاء فاعلين في مراقبة تقدم التعلم وتقييم جودته، بالإضافة إلى تقييم الأداء الأكاديمي لأبنائهم وتحديد المجالات التي يحتاجون إلى تحسينها.

وتعقد الإدارات المدرسية 3 اجتماعات سنوية لأولياء الأمور لمناقشة الأداء الأكاديمي لأبنائهم وتحديداً عقب إعلان نتائج كل فصل دراسي، وتلاحظ الإدارات استجابة واهتمام جزء كبير من أولياء الأمور ومشاركتهم الفعالة وتقديمهم مقترحات يمكن أن تساهم في تحقيق تعليم أفضل وتحسين جودة التعلم لجميع الطلاب.

واعتبرت الإدارات المدرسية أن اجتماعات المدرسة فرصة قيمة للتواصل المباشر بين المعلمين وأولياء الأمور، حيث يتم مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتعليم والتعلم، وتساهم مشاركة الآباء والأمهات في هذه الاجتماعات في تحقيق 5 فوائد تتمثل في: تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة وهذا يمكنهم من مناقشة التحديات واحتياجات الطلبة بشكل مباشر وتبادل المعلومات، وثانياً، الوقوف على مستوى الطلبة والتعاون من أجل رفع التحصيل الدراسي، وثالثاً، تعزيز الانضباط والسلوك الإيجابي للطلاب، ورابعاً، تعزيز الثقة والدعم النفسي حيث يشعر الطلاب بدعم إضافي وثقة عندما يرون الأهل يهتمون بتعليمهم ويشاركون في حياتهم المدرسية، ويرسخ لدى الطلاب الشعور بأنهم ذوو قيمة وأن جهودهم الدراسية تحظى بالتقدير والاهتمام، وأخيراً يؤدي حضور أولياء الأمور لاجتماعات المدرسة إلى بناء شراكة قوية بين المدرسة والمنزل، ويتمكن الآباء والأمهات من مشاركة أفكارهم وآرائهم فيما يتعلق بالتعليم وتطوير البرامج التعليمية.

ومن جهته قال وليد عرابي نائب مدير مدرسة دبي الأمريكية، إن حضور أولياء الأمور لاجتماعات المدرسة يلعب دوراً حاسماً في تحسين جودة التعليم، حيث يتيح لأولياء الأمور فرصة للتعرف على المعلمين وإقامة تواصل فعال معهم، كما يمكنهم من مشاركة ملاحظاتهم واهتماماتهم بشأن تجربة التعلم لأبنائهم، كما يمكنهم أيضاً من طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على توضيحات حول المنهج الدراسي والأداء الأكاديمي للطلاب.

ولفت إلى أن هناك فئة من أولياء الأمور لديهم مساهمات في عملية صنع القرار وتوجيه السياسات التعليمية، من خلال تقديم آراء ومقترحات بشأن تحسين البرامج الأكاديمية، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز مشاركة الطلاب في العملية التعليمية.

مرونة

ومن جهتها قالت غدير أبو شمط، نائب أول الرئيس لشؤون التعليم، ومديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية، إن إدارة المدرسة تحرص على حضور أولياء الأمور لاجتماعاتها التي تنظمها على مدار العام، ولذلك تقوم بعقد اجتماعات افتراضية وتضع جدولاً مرناً للمواعيد لمن لم يتمكن من الحضور في مواعيد الاجتماعات المقررة، فضلاً عن التواصل عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية من خلال نظام إدارة التعلم الرسمي بالمدرسة.

ولفتت إلى أهمية هذه الاجتماعات الرسمية التي تعقدها المدرسة بين أولياء الأمور والمعلمين حيث تتناول مواضيع مختلفة منها نقاط القوة لدى الطلاب ومجالات التحسين وتحديد الأهداف المرجوة للطلاب، فضلاً عن مستوى تقدم الطلاب وتحصيلهم الدراسي، وجوانب تطورهم على الصعيد الشخصي والسلوكي.

وأوضحت أن الأبحاث تشير إلى أن اجتماعات أولياء الأمور تلعب دوراً جوهرياً في تعزيز تجربة التعلم لدى الأطفال، وتتيح للمعلمين منصة لإيصال توقعاتهم إلى كل من أولياء الأمور والطلاب، بما يوائم الجهود المشتركة مع أهداف المدرسة، ويعكس حضور هذه الاجتماعات المشاركة الفاعلة لأولياء الأمور ومدى حرصهم على رفد أبنائهم بتجربة تعليمية إيجابية تسهم بتحسين الأداء الأكاديمي.

تأثير

ومن جهتها قالت المستشارة التربوية ريم حسين مديرة المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية دبي، إن عدم حضور أولياء الأمور لاجتماعات مدارس أبنائهم وعدم متابعتهم لمستوى أبنائهم الأكاديمي أو السلوكي قد يكون له تأثير سلبي على الطالب، ويعتبر تواجد الأهل ومشاركتهم النشطة في حياة المدرسة أمراً مهماً لنجاح الطالب وتحقيق تطوره الأكاديمي والاجتماعي.

وأوضحت أنه عندما يكون الأهل غير مهتمين بمتابعة تقدم أبنائهم الأكاديمي، فإن الطالب يمكن أن يشعر بالنقص من قبل أسرته، ويحتاج الطلاب إلى الحصول على رعاية ودعم من أولياء الأمور ليشعروا بأنهم لهم الأولوية، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على تحفيزهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية وتحسين سلوكهم في المدرسة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر عدم حضور الأهل لاجتماعات المدرسة على قدرة المدرسين على تقديم المساعدة والتوجيه اللازم للطالب، وقد يتعذر على المعلمين تقييم تحسن الطالب أو التعامل مع أية قضايا تحتاج إلى اهتمام خاص إذا لم يكن هناك تواصل منتظم مع الأهل.

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