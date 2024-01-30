210.7 مليار درهم إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال 2023

كشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي نمو المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية. وتؤكِّد نتائج التقرير لعام 2023 جاذبية منظومة الأعمال في أبوظبي، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية نتيجة الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، والنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ52.8% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

وكشف التقرير أنَّ عدد الرخص الفعّالة في الإمارة ارتفع في عام 2023، إلى 143,617 رخصة، بنسبة نمو بلغت 10.9% مقارنة بعام 2022، نتيجة تجديد 75,778 رخصة بنسبة نمو بلغت 3.5% وتسجيل 25,647 رخصة اقتصادية جديدة، ما يعكس استمرار النمو القوي والثقة بقطاع الأعمال في أبوظبي.

وسجَّلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية والزراعية والسمكية والحيوانية الممنوحة خلال عام 2023 معدلات نمو ملحوظة مقارنة بعام 2022، فبلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 363 رخصة بنسبة نمو بلغت 51.25%، وبلغ عدد الرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، وبلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46%.

ووفق التقرير، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143 رخصة، ما يُشكِّل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، وتجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة الممنوحة في عام 2023 قيمة 210.7 مليارات درهم.

ويعكس هذا النمو فاعلية المبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، وتجسَّد ذلك بنمو إصدار المستفيد الحقيقي بنسبة 201.9% خلال عام 2023، مرتفعاً من 16,282 في عام 2022 إلى 49,163 طلباً.

وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يعكس تقرير دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لعام 2023 قُدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وفاعلية المبادرات التي أطلقناها لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحوُّل الرقمي من أجل توفير فرص واعدة وواسعة للمستثمرين وروّاد الأعمال والمواهب المتميِّزة».

وأضاف سعادته: «يمثِّل الامتثال للتشريعات والأنظمة والمعايير المحلية والعالمية أولوية قصوى لنا؛ لأنها توفِّر ضمانة لقطاع أعمال حيوي وتنافسي. وفي هذا السياق، يؤكِّد النمو الملحوظ لطلبات المستفيد الحقيقي نجاح البرامج والحملات التوعوية التي نفَّذناها لتعميق معرفة المستثمرين والملاك بأهميتها في توفير الأطر والمعلومات الدقيقة واللازمة لترسيخ ثقة المستثمرين. وسنواصل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلبية متطلبات المستثمرين، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي من أجل ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مفضَّلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال».

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تشكِّل مؤشرات التقرير السنوي للعام 2023 دليلاً إضافياً على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي، وقدرته على توفير الفرص الجاذبة لروّاد الأعمال والمستثمرين من داخل دولة الإمارات وخارجها. وتأتي هذه المؤشرات برهاناً على فاعلية المبادرات التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال، لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة بهدف تحقيق النمو والازدهار للمستثمرين، مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات».

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