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تعرف إلى الدول التي علقت تمويل الأونروا والأخرى التي قررت مواصلته

1/30/2024 2:21:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعليق تمويلها عقب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" كل أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب في غزة.

من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".

وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا، وألمانيا وفرنسا واليابان.

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.

وأعلنت النروج الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم شكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس.

فيما قررت الأونروا فسخ عقود 12 من موظفيها. بينما طالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق "عاجل" في عملها.

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