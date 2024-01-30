«كيزاد» تستثمر 621 مليون درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن بدء تطوير منشآت صناعية ولوجستية جاهزة باستثمارات تزيد على 621 مليون درهم، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات بما يزيد على 250 ألف متر مربع بنهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير المنشآت الجديدة إلى زيادة في الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمرافق التخزين بنسبة 43%.



واستجابة للطلب القوي على مرافق التخزين وغيرها من المرافق الجاهزة في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية بإمارة أبوظبي، بدأت مجموعة كيزاد تطوير المراحل الجديدة من المشروع والذي تضمن تطوير أراضٍ قابلة للتأجير بمساحة تزيد على 97,500 متر مربع في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة (أ) و (ب))، وبمساحة تزيد على 153 ألف متر مربع في مدينة أبوظبي الصناعية 3 (كيزاد مصفح).

وكانت مجموعة كيزاد قد استكملت بالفعل تطوير أكثر من 270 ألف متر مربع من مساحات المستودعات الإضافية منذ الربع الثالث من عام 2022، وشهدت نفس الفترة نمواً ملحوظاً في عقود إيجار المستودعات بنسبة 66%.



وتشمل هذه المشاريع تطوير مرافق جاهزة تضم مستودعات للخدمات اللوجستية والتوزيع، ومرافق للتخزين المبرد، ووحدات للصناعات الخفيفة، ومعارض بمساحات ومواصفات متنوعة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: "شهد الطلب على مستودعات التخزين ووحدات الصناعات الخفيفة في جميع القطاعات بمجموعة كيزاد زيادة مطردة، بفضل النهج الذي تبنيناه لتعزيز مواطن القوة في منظومة أعمالنا ومناطقنا الاقتصادية. وإننا ماضون في تطوير المزيد من المرافق الجاهزة وفق نظام "التوصيل والتشغيل" لتلبية تطلعات متعاملينا الراغبين في تأسيس مشاريعهم وتشغيلها في فترة وجيزة وبتكلفة تنافسية والاستفادة من موقع كيزاد الاستراتيجي وارتباطها المباشر بالأسواق العالمية لتوسيع نطاق وصولهم إلى أسواق ومتعاملين جدد في المنطقة."

وأضاف: "رسخت إمارة أبوظبي مكانتها كبيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وجودة معيشة، ما عزز ثقة المستثمرين في قوة واستقرار اقتصادها وشجعهم لنقل أعمالهم إلى المنطقة."

جدير بالذكر أن مساحات المرافق الصناعية واللوجستية الجاهزة في مجموعة كيزاد حتى الربع الثالث من عام 2022 كانت قد بلغت 587 ألف متر مربع، من ضمنها 93 ألف متر مربع مخصصة لمرافق التخزين المبرد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز