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البنتاغون يرجح وقوف كتائب حزب الله وراء الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن

1/30/2024 2:12:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن البنتاغون أن جماعة "كتائب حزب الله" في العراق قد تكون وراء الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين.

وأشارت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، إلى أن "هذا الهجوم يحمل بصمات "كتائب حزب الله" العراقي لكن هذا التقييم ليس نهائيا".

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد على أعمالها، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.


المصدر: تاس

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