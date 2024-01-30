أن بي سي:التوصل لـإطار عمل لصفقة اسرى بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" عن مصدر مطّلع على محادثات باريس بشأن صفقة أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، قوله إنّ المفاوضين من "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر "اتفقوا على إطار عمل لصفقة جديدة".





ووفقاً للمصدر، يتضمّن الاتفاق "إخراج الأسرى الأميركيين والإسرائيليين الباقين في غزة"، وذلك على مراحل، تبدأ بالنساء والأطفال، ويرافق ذلك توقّف تدريجي للقتال وتوصيل المساعدات إلى القطاع، إلى جانب تبادل أسرى فلسطينيين.





وأوردت الشبكة، أنّه قدمت مسودة من الاتفاق إلى حركة حماس، امس الاثنين، موضحةً أنّ الحركة تصرّ على وقف فوري ودائم لإطلاق النار أولاً، "الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إفشال الصفقة"، وفقاً لـ"أن بي سي".





من جانبه، ذكر المعلّق السياسي في "القناة 12" الإسرائيلية، عاميت سيغيل، أنّ تفاصيل الصفقة تشمل في مرحلتها الأولى 45 يوم هدنة، مقابل إخراج 35 أسيراً إسرائيلياً.





ومقابل كل أسير إسرائيلي، يتم تحرير ما يتراوح بين 100 إلى 250 أسيراً فلسطينياً، بينهم أسرى يصنّفهم الاحتلال بأنّهم "خطيرون"، بحسب ما أضاف سيغيل.





وأوضح أنّ هذا يعني تحرير 4000 إلى 5000 أسير فلسطيني، وهو العدد الأعلى من الأسرى الذين يتم تحريرهم في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي.





كما تشمل الصفقة "مساعدةً إنسانيةً مهمةً"، وفقاً لما ذكره المعلّق الإسرائيلي.





ويأتي ما نقلته "أن بي سي" بعد أن تحدّث مسؤولون إسرائيليون، أول أمس الأحد، عن "إحراز تقدّم" بشأن اتفاق حول إطار الصفقة. وفي هذا السياق، وصف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الاجتماع بـ"البنّاء"، مشيراً إلى "وجود فجواتٍ كبيرة".