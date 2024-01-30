اعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية الخميس القادم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس اللجنة العليا للامتحانات، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 ستُعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم، الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٤، في مركز الجامعة بالسلط في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.
وقد رحب الدكتور العجلوني بكافة ممثلي وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.
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