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اعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية الخميس القادم

1/30/2024 2:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس اللجنة العليا للامتحانات، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 ستُعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم، الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٤، في مركز الجامعة بالسلط في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.


وقد رحب الدكتور العجلوني بكافة ممثلي وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.


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