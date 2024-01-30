كيشيدا: نريد معاهدة سلام مع روسيا وسنواصل فرض العقوبات ضدها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن بلاده ترغب في إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لكنها تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا والاستمرار في سياسة العقوبات المناهضة لروسيا.



وأضاف كيشيدا في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان: "نحن نواصل العمل بنشاط في مجال فرض العقوبات ضد روسيا، وسنستمر في دعم أوكرانيا. هناك وضع صعب في العلاقات اليابانية - الروسية بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا، لكن اليابان تظل ملتزمة بشدة بالمسار الذي يهدف إلى حل القضية الإقليمية وإبرام السلام".

وأشار كيشيدا إلى أن طوكيو ستشهد في النصف الثاني من شهر فبراير انعقاد مؤتمر حول مشكلة إعادة إعمار أوكرانيا.



وتجري موسكو وطوكيو منذ منتصف القرن الماضي مفاوضات بشأن توقيع معاهدة السلام بعد الحرب العالمية الثانية. وتظل العقبة الرئيسية أمام ذلك هي النزاع على ملكية الجزء الجنوبي من جزر الكوريل.



وأكدت موسكو مرارا موقفها الذي يقضي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها غير قابلة للتشكيك.

RT