أمر فظيع يحدث لجيش الاحتلال في غزة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف إعلان إسرائيل مؤخرا بأن نيرانا صديقة كانت السبب في مقتل ما يقرب من خمس مجمل عسكرييها في الحرب الدائرة في غزة، بأن النسبة مرتفعة حتى بالنسبة للقتال في المناطق المدنية المكتظة.
موقع شبكة "إن بي سي نيوز" ذكر أن الإسرائيليين منذ أن بدأوا حربهم على غزة قتل لهم بسبب النيران الصديقة والحوادث 36 مما مجموعه 210 جنديا، ونسبت لخبراء قولهم إن هذه النسبة هي الأعلى في التاريخ العسكري الحديث.
الجيش الإسرائيلي كان نشر قائمة بأسماء 557 جنديا وضابطا بما في ذلك الجنود الاحتياطيين، قيل إن كثير منهم ضباط أمن، كانوا قتلوا خلال الحرب المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
هذا العدد من القتلى، أفيد بأن معظمه سقط على الحدود مع قطاع غزة، علاوة على مقتل 220 جنديا أثناء الهجوم البري داخل غزة.
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