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أمر فظيع يحدث لجيش الاحتلال في غزة

1/30/2024 2:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف إعلان إسرائيل مؤخرا بأن نيرانا صديقة كانت السبب في مقتل ما يقرب من خمس مجمل عسكرييها في الحرب الدائرة في غزة، بأن النسبة مرتفعة حتى بالنسبة للقتال في المناطق المدنية المكتظة.
موقع شبكة "إن بي سي نيوز" ذكر أن الإسرائيليين منذ أن بدأوا حربهم على غزة قتل لهم بسبب النيران الصديقة والحوادث 36 مما مجموعه 210 جنديا، ونسبت لخبراء قولهم إن هذه النسبة هي الأعلى في التاريخ العسكري الحديث.


الجيش الإسرائيلي كان نشر قائمة بأسماء 557 جنديا وضابطا بما في ذلك الجنود الاحتياطيين، قيل إن كثير منهم ضباط أمن، كانوا قتلوا خلال الحرب المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.


هذا العدد من القتلى، أفيد بأن معظمه سقط على الحدود مع قطاع غزة، علاوة على مقتل 220 جنديا أثناء الهجوم البري داخل غزة.


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