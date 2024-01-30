أرامكو السعودية تقرر عدم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أرامكو السعودية، أنها تلقّت توجيها من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل نفط خام يوميا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا.



وكانت الشركة قد قالت سابقاً إنها في طريقها للوصول إلى طاقتها الإنتاجية البالغة 13 مليون برميل بحلول عام 2027 مع استمرار نمو الطلب على النفط في الصين والهند.

وأشارت الشركة في بيان لها" إنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في آذار القادم".

