قصف إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد مراسل الجزيرة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المناطق في قطاع غزة بقصف مكثف، وأوضح أن سلسلة غارات استهدفت مخيم النصيرات وبيت لاهيا والأنحاء الغربية لمدينة خان يونس، وحي الجنينة شرق رفح.
ومع بداية اليوم الـ 116 للعدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية، وذلك بعد استشهاد العشرات أمس في عدة مناطق بالقطاع.
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