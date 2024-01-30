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قصف إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة

1/30/2024 2:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد مراسل الجزيرة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المناطق في قطاع غزة بقصف مكثف، وأوضح أن سلسلة غارات استهدفت مخيم النصيرات وبيت لاهيا والأنحاء الغربية لمدينة خان يونس، وحي الجنينة شرق رفح.


ومع بداية اليوم الـ 116 للعدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية، وذلك بعد استشهاد العشرات أمس في عدة مناطق بالقطاع.


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