زواج دام 60 دقيقة.. فرحة تحولت الى مأساة في احدى الدو ل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كان ينبغي أن يكون أسعد يوم في حياة جوني ديفيس، كانت تتزوج من حبيبها توراز، 48 عامًا، وخلال الحفل الجميل كانا محاطين بجميع أفراد العائلة والأصدقاء .

ولكن عندما خرجا لالتقاط صور الزفاف، تحولت فرحتهم إلى مأساة لا توصف.

تتذكر جوني، 44 عامًا، في مقابلة حصرية مع موقع ذا صن: "التفت إلي توراز وظل يردد: "لا أستطيع التنفس، أشعر بالحر الشديد، أحتاج إلى بعض الماء".

وأضافت: "كان يرتدي بدلة وكان يومًا حارًا واعتقدت أنه ربما كان يعاني من نوبة ذعر، لقد ظل يعتذر لي ويخبرني بمدى حبه لي، لم أتخيل أبدًا ما سيحدث بعد ذلك".

وبعد جزء من الثانية، انهار توراز على الأرض بجوار عروسه. وصلت سيارة إسعاف في غضون دقائق وبدأ المسعفون في تحميله في السيارة.

وتتابع: "عندما وصلت إلى المستشفى، جعلني الأطباء أنتظر في الخارج، حيث كانوا يحاولون إنعاشه... لقد مرت 40 دقيقة مؤلمة قبل أن يُسمح لي بالدخول... لقد أصيب بسكتة قلبية في سيارة الإسعاف وهو في طريقه إلى المستشفى، ولم يكن هناك ما يمكنهم فعله لإنقاذه... أدخلني الأطباء إلى الغرفة ورأيته مستلقياً هناك على سرير المستشفى.

وتضيف جوني: "توسلت إلى الأطباء لإنقاذه، لقد فقدت والدي منذ بضعة أشهر فقط، ولم أستطع أن أفقد زوجي أيضًا... لكن توراز رحل... لقد توفي زوجي الذي تزوجته قبل ساعة واحدة فقط. لم أستطع استيعاب الأمر... أخبرني الأطباء أنه عانى من جلطة دموية انفصلت وانتقلت إلى قلبه، مما تسبب في سكتة قلبية شديدة. لقد كانت مدمرة... منذ سنوات أصيب بجلطة دموية وكان يتناول الدواء لها. ولكن الآن هذه المرة لم يكن هناك مهرب."

لبنان 24