زواج دام 60 دقيقة.. فرحة تحولت الى مأساة في احدى الدو ل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كان ينبغي أن يكون أسعد يوم في حياة جوني ديفيس، كانت تتزوج من حبيبها توراز، 48 عامًا، وخلال الحفل الجميل كانا محاطين بجميع أفراد العائلة والأصدقاء .
ولكن عندما خرجا لالتقاط صور الزفاف، تحولت فرحتهم إلى مأساة لا توصف.
تتذكر جوني، 44 عامًا، في مقابلة حصرية مع موقع ذا صن: "التفت إلي توراز وظل يردد: "لا أستطيع التنفس، أشعر بالحر الشديد، أحتاج إلى بعض الماء".
وأضافت: "كان يرتدي بدلة وكان يومًا حارًا واعتقدت أنه ربما كان يعاني من نوبة ذعر، لقد ظل يعتذر لي ويخبرني بمدى حبه لي، لم أتخيل أبدًا ما سيحدث بعد ذلك".
وبعد جزء من الثانية، انهار توراز على الأرض بجوار عروسه. وصلت سيارة إسعاف في غضون دقائق وبدأ المسعفون في تحميله في السيارة.
وتتابع: "عندما وصلت إلى المستشفى، جعلني الأطباء أنتظر في الخارج، حيث كانوا يحاولون إنعاشه... لقد مرت 40 دقيقة مؤلمة قبل أن يُسمح لي بالدخول... لقد أصيب بسكتة قلبية في سيارة الإسعاف وهو في طريقه إلى المستشفى، ولم يكن هناك ما يمكنهم فعله لإنقاذه... أدخلني الأطباء إلى الغرفة ورأيته مستلقياً هناك على سرير المستشفى.
وتضيف جوني: "توسلت إلى الأطباء لإنقاذه، لقد فقدت والدي منذ بضعة أشهر فقط، ولم أستطع أن أفقد زوجي أيضًا... لكن توراز رحل... لقد توفي زوجي الذي تزوجته قبل ساعة واحدة فقط. لم أستطع استيعاب الأمر... أخبرني الأطباء أنه عانى من جلطة دموية انفصلت وانتقلت إلى قلبه، مما تسبب في سكتة قلبية شديدة. لقد كانت مدمرة... منذ سنوات أصيب بجلطة دموية وكان يتناول الدواء لها. ولكن الآن هذه المرة لم يكن هناك مهرب."
لبنان 24
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