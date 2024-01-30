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اتهام رجل بتهديد بايدن وهاريس بالقتل

1/30/2024 2:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم رجل من ولاية ميشيغان بتوجيه تهديد بالقتل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس.


ومثل راسل دوغلاس وارين (48 عاما) أمام محكمة اتحادية في باي سيتي بولاية ميشيغان، وصدر أمر باحتجازه مؤقتا، حسبما صرح متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان لموقع Axios.


وأصبحت السلطات على علم بالعديد من تصريحات التهديد يوم الأحد الماضي والتي نشرت عبر منصة x، بما في ذلك "المتعلقة بقتل رئيس الولايات المتحدة، وعملاء إنفاذ القانون، وتفجير المباني الحكومية الأمريكية"، وفقا للشكوى الجنائية.

وخلصوا إلى أن وارن هو الشخص الذي نشر المنشورات.


ويزعم أن وارن قال في منشوراته إن بايدن وهاريس "أدينا" ويجب نقلهما إلى السجن لإعدامهما شنقا.


وهو متهم أيضا بكتابة أنه سيتم قصف مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتل جميع الموظفين، إلى جانب جميع عملاء الخدمة السرية الأمريكية.


بالإضافة إلى ذلك، زعم أنه كتب أنه يجب إخلاء واشنطن العاصمة لأننا "سنسقط عليها قنبلة".

RT

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