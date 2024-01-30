شاهد - اللحظات الأولى لاغتيال 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا في جنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة في مستشفى ابن سينا في جنين، اللحظات الأولى لعملية الاغتيال التي نفذتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم والتي أدت لاستشهاد 3 فلسطينيين.



وأفادت مصادر اليوم الثلاثاء، باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين، بعد اقتحام قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي لمستشفى "ابن سينا" في جنين شمال الضفة الغربية.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جنودا إسرائيليين تسللوا إلى مستشفى ابن سينا بلباس مدني واستخدموا بنادق كاتمة للصوت، واغتالوا محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي (كان مصابا ويتلقى العلاج منذ 3 شهور بمستشفى ابن سينا)، ومحمد وليد جلامنة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قام "بتصفية خلية تابعة لحركة حماس ، اختبأت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وخططت لتنفيذ عملية تخريبية في المدى الزمني الوشيك".