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الديوان الملكي يهنئ الملك: أنت الأب والأخ والبيت الكبير الذي يجمعنا

1/30/2024 2:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعيد ميلاده الثاني والستين.


وقال الديوان الملكي عبر منصة إكس،“في عيد ميلادك الثاني والستين نتضرع إلى الله أن تظل نبراس دروبنا وكبير أسرتنا وتاجا تعتز به جباهنا، فأنت الأب والأخ والبيت الكبير الذي يجمعنا. كل عام وأنت بخير سيدنا”.


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