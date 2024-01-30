الديوان الملكي يهنئ الملك: أنت الأب والأخ والبيت الكبير الذي يجمعنا

الديوان الملكي يهنئ الملك: أنت الأب والأخ والبيت الكبير الذي يجمعنا
التاريخ
1/30/2024 2:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعيد ميلاده الثاني والستين.
وقال الديوان الملكي عبر منصة إكس،“في عيد ميلادك الثاني والستين نتضرع إلى الله أن تظل نبراس دروبنا وكبير أسرتنا وتاجا تعتز به جباهنا، فأنت الأب والأخ والبيت الكبير الذي يجمعنا. كل عام وأنت بخير سيدنا”.
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