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بالفيديو.. شاهد تساقط الثلوج في عجلون اليوم

1/30/2024 2:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مناطق في محافظة عجلون، صباح الثلاثاء، أول هطول لزخات خفيفة من الثلوج الممزوجة بالمطر.
ونشرت إذاعة الأمن العام، فيديو يظهر تساقط زخات ثلجية في عجلون، وهي المرة الأولى هذا الموسم .
ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء القيادة وخاصة في مرتفعات جرش وعجلون.


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