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النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

1/30/2024 2:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة يستكمل فيها مناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة للدورة العادية الثالثة والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

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