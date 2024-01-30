النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
التاريخ
1/30/2024 2:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة يستكمل فيها مناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة للدورة العادية الثالثة والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
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